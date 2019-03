El durísimo mensaje de Miguel Bosé contra Pedro Sánchez: "No solo te has vendido al independentismo"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho la lucha contra las pseudociencias una de sus señas de identidad. Tanto la anterior ministra de Sanidad, Carmen Montón, como la actual, María Luisa Carcedo, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, han repetido muchas veces la necesidad de luchar contra la homeopatía, la acupuntura, el reiki, y muchos otros "tratamientos" que no tienen ningún efecto probado científicamente y que cuestan dinero y a veces la vida a quienes las consumen. Unas medidas que son apoyadas por los profesionales del sector.

El último paso del Gobierno en este sentido ha sido publicar un spot publicitario en el cual ridiculiza estas terapias. Algo que no le ha gustado al cantante Miguel Bosé, que ha reaccionado así en su cuenta de twitter.

Pedro Sánchez, porqué no propones ley para cerrar bares de tapas? Es que dañan mucho a grandes restaurantes! No sólo te has vendido al Independentismo, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas?



Mirad este video https://t.co/lbUyzUkt1U