La dura advertencia del director de cine Carlos Saura sobre el feminismo y el “odio al hombre”

El director de cine, Carlos Saura, ha arremetido contra el feminismo actual, al que acusa de provocar que se trate a la mujer “como un objeto” en televisión y ha señalado que fomenta “el odio al hombre” y de ignorar al “hombre normal que respeta a las mujeres”.

En un entrevista al diario El Mundo, el hombre tras las cámaras en “¡Ay, Carmela!”, “Tango” y “El 7º día” ha reconocido sentirse “preocupado” por el feminismo porque, asegura, es “más fácil tener placer sexual con mujeres”.

“Lo me preocupa ahora del feminismo y, te lo digo en serio porque lo veo, es que empieza a nacer una especie de odio al hombre. Eso me parece tan preocupante como lo contrario. Aparecen cada vez más chicas lésbicas porque entienden que es mucho más fácil tener placer sexual con mujeres que no con hombres que van a ser un problema”, argumentaba en la entrevista.

Además, el realizador añadía que “es verdad que hay muchas bestias, asesinos e hijos de Satanás, por supuesto, pero también hay otros que no lo son”, y matiza que “del hombre normal que tiene un respeto por la mujer no se habla”, criticaba Saura.

El director de cine también ha tenido palabras duras para la representación de las mujeres en el mundo de la televisión. “Tanto hablar de feminismo y se permite que la mayor parte de las cosas que vemos en la televisión usa a la mujer como objeto, tanto en los programas del corazón, como en la publicidad”, reflexiona Carlos Saura, con 87 años de edad acaba de terminar de rodar el musical “El rey de todo el mundo”, 10 años después de “Io, Don Giovanni”, su última cinta. El director cuenta con dos premios Goya a Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado por “¡Ay, Carmela!”, una de los 34 largometrajes que ha dirigido durante su prolífica carrera tras las cámaras.