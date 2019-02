La duda de Celaá : “Se llama Pepu... ¿no?”

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha defendido que el exseleccionador de baloncesto, Pepu Hernández, es una persona "íntegra" y ha dicho no tener "ni idea" de si la sociedad mercantil que supuestamente utilizó para ahorrarse impuestos es similar a la del dimitido ministro de Cultura Maxim Huerta: "No tengo ni idea de si son sociedades similares. No somos la fiscalía", ha dicho Celaá en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que ha desvinculado la sociedad del precandidato del PSOE a la alcaldía de Madrid con el caso de "transparencia" que costó el puesto a Huerta a los pocos días de su nombramiento.

Sin embargo el momento más curioso y comentado ha sido cuando la ministra ha dudado sobre el nombre del candidato: “Es una persona íntegra... Pepu Hernández... ¿no?... ¿Pepu, se llama... no? No sabía si era acabado en u o en o... Pepu”.

Tras hacer hincapié en que Hernández "es un hombre íntegro", la portavoz del Ejecutivo ha dado la bienvenida a "todas aquellas personas que desde el mundo civil iba a decir se atreven, pero no lo voy a decir; vienen a la política a trabajar por los asuntos públicos".