Dolors Monserrat, tras el lapsus de la ministra de Trabajo: “Ha sido tan descarado…”

El programa ‘El Intermedio’ de La Sexta ofrecía ayer una entrevista realizada por la periodista Andrea Ropero a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cual dejó varios titulares muy interesantes.

Entre ellos, uno de los más destacados fue la referencia que Díaz realizó a los ERTE, cuando la periodista le recordó a la ministra sus palabras en las que señalaba que éstos “han venido para quedarse” y le preguntaba que “hasta cuándo”.

Díaz, no dudó en asegurar que “de una vez por toda se ha entendido ya en nuestro país que la gran diferencia entre esta crisis y la que gestionó, por ejemplo, el PP, fue que la herramienta que ellos utilizaron fue la flexibilidad externa, o sea, los despidos máximos”.

Las palabras de la ministra en esta entrevista, se acompañaron de un tuit publicado en su cuenta oficial, donde Yolanda Díaz señala que “ahora apostamos por algo distinto: proteger a trabajadoras/es y empresas. El diálogo social está siendo la clave para garantizar que las medidas sean efectivas”, al tiempo que no duda en señalar que “los despidos masivos fueron la receta del PP en la crisis de 2008”.

Este tuit no tardó en borrarse de la cuenta oficial de la ministra de Trabajo, pero estuvo el suficiente tiempo visible para que las redes lo capturasen y se haya vuelvo viral por el lapsus tan enorme que comente la titular de la cartera de Trabajo. Y es que no podemos olvidar que en 2008, cuando estalló la crisis económica no era el Partido Popular quien gobernaba en España, sino el PSOE con Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno, donde permanecería hasta 2011 y aquellos famosos “brotes verdes” que tanto dieron que hablar.

Precisamente este error se lo ha recordado la portavoz del PP en Europa, Dolors Monserrat, quien le ha lanzado otro dardo más al asegurar que el Gobierno de PSOE y Podemos “está aplicando los ERTE de la reforma laboral del PP y gobernando con los Presupuestos prorrogados del PP”.

1. En 2008 gobernaba el PSOE.



2. El Gobierno actual está aplicando los ERTE de la reforma laboral del PP y gobernando con los Presupuestos prorrogados del PP.



Ha sido tan descarado el reconocimiento de las buenas políticas del PP que ha tenido que borrar el tuit. pic.twitter.com/PCMGyMmsq9 — Dolors Montserrat (@DolorsMM) June 25, 2020

“Ha sido tan descarado el reconocimiento de las buenas políticas del PP que ha tenido que borrar el tuit”, ha sentenciado Monserrat.

Según la ministra de trabajo, durante la pandemia gracias a estos ERTE "se han salvado a más de 550.000 empresas y se han protegido a más de tres millones de trabajadores y trabajadoras".

Yolanda Díaz asegura que es el momento de incorporar la figura de los ERTE “manera natural al estatuto de los trabajadores y que si volvemos a pasar malos momentos en nuestro país protejamos a las empresas y a los trabajadores”.

También te puede interesar: