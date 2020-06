García Adanero denuncia el intento de censura de Podemos: "¿Se piensan que están en Venezuela?"

El diputado de UPN por Navarra, Carlos García Adanero, ha vuelto protagonizar una intervención en el Congreso que ha sido muy comentada en las redes sociales, por su claridad y contundencia. Se debatía, a instancias del PP, sobre la petición de reprobación del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

En un momento de su intervención, García Adanero no ha querido pasar por alto un hecho ocurrido tras la intervención que, en ese mismo lugar, protagonizó sólo horas antes el diputado de Vox por Baleares, Antonio Salvá, quien aprovechó su primera intervención desde la tribuna para recordar a su hijo Diego Salva y a su compañero Carlos Sáenz de Tejada, ambos guardias civiles asesinados en Palma en 2009 con un coche bomba colocado por ETA.

ADANERO DENUNCIA EL INTENTO DE CENSURA DE PODEMOS PARA QUE NO SE HABLE DE ETA

El diputado navarro ha recordado como después de la intervención de Salva, “sale el portavoz de Podemos a pedirle a la presidenta y a la Mesa del Congreso que no nos deje hablar de ETA, que ya vale, que de ETA no hay que hablar. Bueno, no dice ni ETA, dice de una banda terrorista, como si fuera no sé qué”. El diputado de la formación morada que realizó esta petición fue Roberto Uriarte, exsecretario general de Podemos Euskadi.

“¿Pero cómo que ya vale hablar de eso? O sea ¿que nosotros no podemos venir aquí a decir lo que pensamos? ¿Pero se piensan que están en Venezuela o qué?”, ha preguntado García Adanero, al tiempo que ha asegurado que “nosotros aquí diremos lo que nos dé la gana”.

Por qué a Podemos le molesta que hablemos de la banda terrorista ETA, no se puede, no se debe olvidar a las víctimas pic.twitter.com/FjjM4bGay3 — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) June 24, 2020

Del mismo modo, ha lamentado las palabras del portavoz de la formación que lidera el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pues “yo pensaba que iba a decir que entendía la postura de esa persona, que es el padre de un asesinado de ETA y no sólo no dijo eso sino que enciman dijo: ¡cállense ya con ese discurso!”.

MARLASKA “NO MERECE SEGUIR SIENDO MINISTRO” SEGÚN ADANERO

Estas palabras del diputado de UPN se encuadraban dentro del debate que ha tenido lugar durante el pleno del Congreso celebrado esta mañana y donde, curiosamente, no ha estado presente el principal afectado, el ministro Marlaska, quien ha sido, como era de esperar, criticado con dureza por numerosos grupos de la cámara, entre ellos, PP, Vox y Ciudadanos.

También por García Adanero, quien ha lamentado la ausencia del titular de Interior señalando que “me cuesta hablar de alguien que no está presente” aunque “igual está deseando que le reprueben, pues ya se sabe aquello de ministro reprobado ministro confirmado”, ha ironizado desde la tribuna del Congreso.

Independientemente de los motivos que ha habido estos días para reprobar y pedir el cese del ministro Marlaska, entre ellos la purga en la cúpula de la Guardia Civil, “un ministro del Interior, cuando sale el portavoz de EH Bildu y hablan de presos políticos y dicen que la Policía Nacional y la Guardia Civil torturan, tiene que pedir la palabra y tiene que decir que los presos políticos vascos son asesinos, torturadores, etc. y que la Policía Nacional y la Guardia Civil no tortura sino que cumplen con su obligación para defender las libertades de todos los españoles”, ha subrayado Adanero.

Hay serias razones por las que el señor Grande Marlaska debe cesar en el ministerio pic.twitter.com/XaInRroaoN — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) June 24, 2020

“Es lo que tiene que decir un ministro del interior que defiende a España, que defiende su país, que defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y defiende el estado de derecho, y eso sí que nos llama la atención que no se haga”, ha lamentado Adanero, el tiempo que ha puesto como ejemplo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al indicar que “cuando se habla así de los militares, pide la palabra y salvaguarda el honor de los propios militares. Por tanto, tiene ejemplos en el propio Gobierno”.

Además, García Adanero afeó a Marlaska que haya sido el “anfitrión” que ha autorizado a miembros de Bildu para que “se esté visitando a los presos de ETA” mientras que “el conjunto de los españoles estemos en casa confinados”. Otro motivo más por el que “no merece seguir siendo ministro”.

