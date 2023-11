Doctores por la Universidad de Oviedo podrán accder a ayudas para estancias de investigación en Harvard

Doctores de la Universidad de Oviedo podrán beneficiarse del programa de ayudas del Real Colegio Complutense en Harvard (EEUU) para desarrollar proyectos de investigación en la universidad estadounidense más prestigiosa del mundo. Esta es una de las oportunidades que se abre para los investigadores de la universidad asturiana tras su incorporación como miembro de pleno derecho en el Real Colegio Complutense en Harvard.

Estas ayudas están dirigidas a aquellas personas que hayan defendido la tesis en alguna de las universidades miembro y que deseen continuar sus investigaciones en la universidad norteamericana. La próxima convocatoria se abrirá a principios del próximo año. Quienes concurran a ellas deben presentar un proyecto de investigación que tiene que ser aceptado por la Universidad de Harvard y deben acreditar también un alto conocimiento del idioma inglés, una puntuación mínima de 100 puntos en el TOEFL.

Las solicitudes son evaluadas por el Committee on General Scholarships de Harvard del Consejo Académico del Real Colegio. Los investigadores beneficiados por las ayudas del Real Colegio Complutense en Harvard reciben una dotación económica de algo más de 5000 dólares mensuales y pasan a convertirse en Associate del Real Colegio.

Daniel Pablo de la Cruz, director del Real Colegio Complutense en Harvard, y Cristina Valdés, delegada de la Universidad de Oviedo, en el Real Colegio, señalaron, durante la reciente visita de la delegación de la universidad asturiana a Harvard, que estas ayudas, poco conocidas por la comunidad universitaria en Asturias, son una excelente oportunidad para aquellos que desean continuar o consolidar sus investigaciones en EEUU.

Valdés anima a quienes cumplan los requisitos a presentar sus candidaturas. Unai Iriarte y Pablo Sanahuja, de las universidades de Sevilla y Valencia, respectivamente, disfrutan en estos momentos de sendas ayudas en el Real Colegio. Ambos tuvieron ocasión de compartir con la delegación asturiana su experiencia, que calificaron de "muy positiva", para desarrollar sus proyectos de investigación y adquirir experiencia docente en EEUU.

Este programa de becas para egresados se suma al de estancias de investigación para el personal docente e investigador, del que se beneficiarán, por ahora, tres profesores de la universidad asturiana. Los tres investigadores que lograron las 'Faculty Research Fellowships', en su denominación en inglés, son Cristina Valdés Rodríguez, que realiza una estancia entre septiembre y diciembre de este año; María Amparo González Rúa, que permanecerá en tierras americanas durante el primer trimestre del próximo año; y Javier García Amez, que desarrollará sus investigaciones en Harvard en el segundo trimestre del próximo año.

Cristina Valdés y María Amparo González pertenecen al área de Filología Inglesa, y Javier García Amez, a la de Derecho Penal. Para poder avanzar en sus investigaciones, estos tres docentes han sido esponsorizados por el departamento de Romance Languages and Literatures (Faculty of Arts and Sciences, FAS), la Harvard Graduate School of Education (HGSE) y el Institute of Global Law and Policy de la Harvard Law School.