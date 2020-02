El disfraz de carnaval que no gustará a Irene Montero y Pablo Iglesias

Los carnavales han vuelto a dejar en nuestro país imágenes de alegría y festividad a lo largo de las distintas celebraciones que han tenido en la mayoría de municipios españoles. Miles de personas han sacado de los baúles sus mejores disfraces y mucho otros han intentado ser ingeniosos para poner color y diversión a unos festejos que, cada año, son más populares. El buen tiempo en la mayoría de zonas de la geografía española ha ayudado a que la mayoría de festejos hayan tenido un gran éxito. La excepción ha sido Canarias, donde algunos eventos han tenido que ser aplazados por la calima que ha teñido de ocre ciudades como Las Palmas de Gran Canaria.

Los hay que buscan trajes sexys, otros persiguen la originalidad y la exageración. No faltan los trajes de superhéroes como Superman o Batman y quienes cambian de sexo, además de los disfraces de animales o niños. Por supuesto, tampoco faltan las referencias políticas. En estos días ha sido muy habitual encontrarse con disfraces emulando a Iglesias, Echenique, Sánchez o Puigdemont. Pero el premio al disfraz más original y ácido lo ha publicado una usuaria en redes sociales.

En la imagen se ve a dos niños empujando un carro con dos niños gemelos. Ambos llevan pelo largo y visten de forma informal. Sobre uno de los manillares del carro asoma un bolso con billetes sobresaliendo de él. Uno de los niños camina empujando una caja que en el lateral pone: "Llevamos Vallecas en el corazón".

Lo cierto es que sólo con esta imagen algunos no podrían adivinar que los niños realmente están disfrazados de Pablo Iglesias e Irene Montero, vicepresidente del Gobierno y ministra de Igualdad respectivamente. Sin embargo, una segunda foto sacada a sus espaldas lo clarifica todo: "Pero nos vamos al chalet", se puede leer en la caja.

Lo mejor que he visto en mucho tiempo. pic.twitter.com/a1uBSSDJ5J — Mazzinguerzetta (@Mazzinguerzett1) February 24, 2020

EL POLÉMICO CHALÉ DE 600.000 EUROS DE IGLESIAS Y MONTERO

El divertido disfraz hace referencia a la polémica compra de un chalé en Galapagar que el matrimonio Iglesias - Montero decidió adquirir en 2018 a un precio de 600.000 euros. Iglesias, que siempre había sacado pecho de vivir en el barrio de Vallecas, decidía así cambiar de aires y traicionar a su propio ideario. "No estamos libres de contradicciones", dijeron ambos ante la polémica suscitada por dicha compra. Lo que Pablo e Irene buscaban era "intimidad" para su familia, no aislamiento. "Tratamos de adaptar nuestra vida de la forma que sabemos, y no estamos libres de contradicciones, e intentar preservar la intimidad de nuestros hijos, pero siempre cumpliendo con un código ético que garantiza que vivimos como la gente", dijo por entonces la 'número 2' de Podemos. Iglesias denostó anteriormente en redes sociales a aquellos políticos que “se compran casas de 600.000 euros”, algo en lo que años después cayó él.

La llegada al Gobierno de ambos ha servido para que las divertidas referencias a la pareja se multipliquen. Y qué mejor el Carnaval para derrochar ingenio. Sin embargo, nadie esperaba que fueran dos menores quienes iban a protagonizar el disfraz más ácido contra el vicepresidente y la ministra. "Lo mejor que he visto en mucho tiempo", ha escrito la usuaria que ha subido las imágenes.

Algunos usuarios le han afeado que a esos niños se les esté 'adoctrinando' poniéndoles en contra de dos políticos. Ella misma ha respondido así: "Para los que dicen: "Y luego os quejais del adoctrinamiento. No, nostros nos quejamos de que en los colegios donde han de aprender matemáticas o sociales se les adoctrine. A los niños se les educa en casa y un disfraz que con sarcasmo enseña como es podemos me parece genial". "Solo les falta los escoltas y el casoplón", ha añadido otro usuario.

Jajajajjajajajja! Solo les falta los escoltas y el casoplón!!!!! — Luigi �� (@laboratorivs) February 24, 2020

