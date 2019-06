La directiva del PP contradice a Ayuso y afirma que "dificultará" la investidura de Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que su partido "no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que la va a dificultar", con lo que ha vuelto a descartar de manera categórica que pueda haber algún cambio de postura de los populares y abstenerse. En la rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección, ha afirmado que cierra "cualquier posibilidad" de que Sánchez sea presidente gracias a que el PP cambie su posición y ha garantizado que no habrá cambio de postura y que en el partido piensan todos lo mismo y rechazan una posible abstención en la investidura.

García Egea ha remarcado que "no es un partido bisagra, ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de serlo nunca", sino que es el "líder de la oposición". "Cuando el PSOE pierda las elecciones, tomará las riendas del país y será partido de Gobierno", ha apostillado. Es más, el 'número dos' de Pablo Casado ha afirmado que el PP no solo no va a facilitar la investidura de Sánchez sino que la va a "dificultar" para que Pedro Sánchez no tenga una legislatura "cómoda".

Así, la directiva del Partido Popular ha respondido a la afirmación de Díaz Ayuso esta misma mañana, que afirmaba que ella "vería con buenos ojos" la abstención para facilitar la investidura de Sánchez. La candidata a presidir la Comunidad de Madrid ha comentado que se trata de una decisión "muy complicada", pero que "preferiría la abstención a cualquier otro escenario con los independentistas". Díaz Ayuso también ha querido destacar el papel de Ciudadanos, que también podría abstenerse para facilitar el gobierno de Sánchez.

En una misma línea se ha pronunciado Vox. En el hilo de las declaraciones de la candidata popular, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha comentado que "lo lógico" es que sea Ciudadanos y no el PP quien se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez por ser "el más cercano". El portavoz de Vox, que ha negado la posibilidad de la abstención por parte de su partido, ha afirmado Ciudadanos es el partido en mejor posición para hacer ese movimiento por ser "el más cercano" a los socialistas, y ha añadido que este movimiento "sería bueno para España".