La crítica de Dina Bousselham a los periodistas que se le vuelven en contra: "Otras reciben un periódico"

Dina Bousselham ha sido (y es) la protagonista de una de las historias que mayor convulsión ha generado en el seno de Podemos. La flamante primera directora del medio 'La Última Hora!', el digital propagandístico con el que los de Iglesias no dudan en señalar a periodistas, jueces y demás ciudadanos que en definitiva les lleven la contraria en la esfera de lo público. Dina, además de los vídeos que se graba para su web, comenta con asiduidad los aspectos de la actualidad más candentes y, en línea con la posición marcada por el partido, no ha dudado en replicar la versión oficial del partido en su propia cuenta de Twitter, añadiendo algo de su cosecha, marca de la casa, la crítica a otros periodistas.

Dina Bousselham carga contra los periodistas que han "recibido regalos del Rey Emérito"

Así se ha expresado la directora del medio oficial del partido 'morado'. En su perfil personal de Twitter ha querido compartir el siguiente mensaje:

"Periodistas que entre risas confirman hoy que habían recibido regalos del rey emérito en uno de sus viajes a Abu Dabi", ha escrito. "Estamos hablando de joyas muy caras y otras prebendas", advertía con una preocupación que se haría cada vez más patente según utilizaba los caracteres de los que disponía: "Lo más grave es esa complicidad que durante tantos años ha consistido en tapar su corrupción", acusaba fialmente. Y no solo en ese mensaje se ha quedado, pues ha decidido ampliar su queja en otro tuit más.

"Por eso hoy le agradecen su trabajo, su servicio y su papel en estos 40 años de reinado. Al fin y al cabo, Juan Carlos I no es más que una pieza dentro del engranaje del 78", argumentaba en una explicación que para Dina se presenta clara y cristalina, una tesis que explicaría cómo el terrible régimen del 78 (con el que su partido quiere acabar) lo impregna y lo controla todo. Pues en su mensaje acusa a la vez a don Juan Carlos de comprar a periodistas con un poder inusual y de ser un mero "engranaje del 78".

Las redes le recuerdan qué regalo ha recibido Dina Bousselham

Como con otras figuras públicas, es habitual que muchos usuarios reaccionen a las publicaciones que estos hacen en las redes y en el caso de Dina y con su escándalo vía tarjeta SIM todavía reciente, ha bastado con que hablase de regalos para que muchos usuarios en Twitter le recordasen, precisamente, cómo ha llegado ella a dirigir el medio afín al partido del que formó parte: Podemos.

"Otras reciben un periódico de su machote y ni siquiera tienen las agallas de confirmarlo entre risas".

Y corrupciones o no que ya veremos...Don Juan Carlos ha hecho mucho por España y los españoles, eso es historia y no se puede cambiar.



"Y corrupciones o no que ya veremos...Don Juan Carlos ha hecho mucho por España y los españoles, eso es historia y no se puede cambiar. Veremos a ver lo que hacéis vosotros por los españoles y eso también será historia, aunque espero que desaparezcáis del panorama político antes".

"Pero vamos a ver Dina, ¡querida! ¿Te sigo porque me encanta tu integridad e independencia periodística? ¿Cómo le llamas a lo que te ha montado tu exmacho alfa?".

¿Qué es la 'Última Hora!'?

El nacimiento de un nuevo medio de comunicación siempre suele generar cierto impacto. A pesar de ese eco, resulta bastante llamativo que un vicepresidente del Gobierno y la cuenta oficial de su partido político dediquen tuits de felicitación a un periódico online incipiente. Con expresiones como “referencia informativa” y “garantizar el derecho a la información”. Lo que ocurrió en su día con el medio que nos ocupa:

Un portal que, según se afirma, va “a poner la información al servicio de la ciudadanía”. “Independiente”, pero, eso sí, “no neutral” (algo que quizá explique la restricción temporal que sufrió en su cuenta de Twitter, "porque se detectó actividad inusual en esta cuenta").

¿Quién está detrás de La Última Hora?

“ÚLTIMA HORA! es un medio de comunicación sin ingresos por publicidad ni de bancos ni de multinacionales ni de ningún otro tipo, un diario digital libre de esos grandes poderes y que depende sólo de ti. Aquí encontrarás un equipo de profesionales que consideramos fundamental dar un paso al frente para proteger y cuidar nuestra democracia y la pluralidad de nuestra sociedad con información veraz y rigurosa, sin miedo a mirar de tú a tú a la cloaca mediática y señalar a los grandes poderes. Un equipo dispuesto a trabajar cada día por la información de calidad y el progreso social, en un medio de comunicación independiente que se debe sólo a la gente”.

Es la reflexión que se puede leer en la web de este nuevo periódico al entrar en el apartado Quiénes Somos. No se sorprendan si les suenan de algo el desprecio a bancos y multinacionales, el término “cloaca mediática” o el apoyo decidido al “progreso social” y “a la gente”. En este caso, piensen ‘mal’ y acertarán: 'La Última Hora' es un medio que nace, de forma literal, desde Podemos.

Porque es una ya excomponente de la formación morada, Dina Bousselham, quien dirige este periódico de nueva cuña. Y no es una antigua integrante de Podemos cualquiera. Era una de las asesoras de confianza de Pablo Iglesias, estaba en la gestora madrileña y también iba a optar a formar parte de la dirección estatal en la tercera asamblea ciudadana del partido.

Tampoco hay que olvidar que su nombre encabeza una de las piezas del caso Villarejo, investigado por la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Algunos datos del partido que fueron aireados en los medios salieron del teléfono de la exasistente de Iglesias: a Bousselham le robaron el móvil (desde el entorno del comisario) en un centro comercial. Y por eso declarará como testigo el próximo lunes.

¿Qué se puede encontrar en 'La Última Hora'?

“Es un medio independiente: queremos ser el único medio de España que tenga cero ingresos por publicidad. Vamos a depender de nuestros socios y socias y de nadie más”, confiesa la directora de 'La Última Hora' en un vídeo informativo. Eso sí, el suyo “también es un medio que toma partido” (el “de la verdad, la democracia y la justicia social”) y “valiente, que entiende que la función del periodismo es vigilar al poder”. Incluido “el poder mediático”.

Si uno visita la web del medio, puede ver que su información está dividida en cinco secciones: Política, Internacional, Opinión, TV y redes y Sociedad. También queda bastante claro que la línea editorial de La Última Hora es muy favorable a los ideales de Podemos. Y, en general, a los de la izquierda.

El caso Villarejo, el impuesto que propone Podemos para los ricos y un editorial sobre la desinformación copan su portada de este martes. Estas noticias conviven con otras como “Vuelve Albiol, el alcalde de ‘Limpiando Badalona’, “El ridículo de Ignacio Garriga (Vox): confunde al ministro Alberto Garzón… ¡con su hermano Eduardo!”, “Ayuso adjudica a dedo 30.000 euros a Cake Minuesa”, “¿Masaje o entrevista? Alsina se convierte en tendencia por sus preguntas a Ayuso”, “Marcos de Quinto, alias “el coca-colo”, la vuelve a liar en Twitter”, “Ana Rosa echa de su programa al periodista Antonio Maestre por criticar a Ayuso” y un largo etcétera: incluso las viñetas tienen sesgo político.

No es nada que no se haya dejado claro desde el minuto uno por parte de los rectores de 'La Última Hora'. Independiente pero no neutral, cabe pensar que es la viva imagen de lo que Pablo Iglesias entiende por control público de los medios de comunicación. Porque, por todo lo anterior, resulta evidente que este periódico va a contar con el beneplácito de Podemos.