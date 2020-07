Dina Bousselham intenta comparar a Girauta con Vicente Vallés y se le vuelve en contra: "Querida Dina..."

A través de un tuit de tan solo cinco palabras, el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha atacado a Dina Bousselham. Girauta ha respondido a una crítica que recibía de la exasesora de Pablo Iglesias. Estas eran las palabras que le enviaba Bousselham a Girauta a través de Twitter: “Seguro que mañana las asociaciones de periodistas saldrán a condenar esto. Buenas noches”. La exasesora de Iglesias hacía referencia a un tuit de Girauta en el que ponía un escueto mensaje: “Por el cierre de RTVE”. Estas palabras han dado mucho que hablar a través de redes sociales, ya que han sido muy comentadas.

Ante tales declaraciones, Juan Carlos Girauta se ha mostrado muy contundente al respecto. Así le respondía: “Querida Dina: Hasta ahora no me he referido nunca a ti. Ni siquiera a las informaciones que te relacionan con la inteligencia marroquí. A ver, directora de diario, ¿qué tiene que decir asociación alguna sobre mi opinión de que hay que cerrar RTVE? ¿Dónde te crees que estás?”, sentenciaba Girauta. Esta réplica a través de Twitter por parte del exdiputado de Ciudadanos ya acumula más de 2.000 retweets y 8.000 'likes'

Este mensaje ha recibido alguna que otra respuesta. Entre ellas, un tuitero aseguraba lo siguiente: “Tienen en el pensamiento el más rancio comunismo dictatorial”. Otro reclamaba el cierre de RTVE y todas las televisiones autonómicas.

El digital de Dina Bousselham acusaba recientemente a los medios de pertenecer “al poder económico”

'La Última Hora', que es el medio 'oficial' de la formación liderada por Iglesias, publicaba un vídeo donde explicaba “quienes son los amos de los periodistas que nos informan”. Dicho vídeo arrancaba diciendo lo siguiente: “estoy a favor de la libertad de prensa”. Sin embargo, no dudaba en señalar que “los medios tradicionales de este país están prácticamente todos en manos del sector financiero. En los consejos de administración de todos los grandes medios se sientan consejeros de la banca”.

Este digital señalaba al poder económico como responsable de “meter la zarpa en la información” e indicaba que “saber quién es el amo del medio que nos transmite la información es tan importante como la información en sí. Es la única manera de saber con qué intención nos están contando algo u que intereses hay detrás”, sentenciaba la cuenta oficial del medio en Twitter.

Precisamente por estas palabras se criticaba a este medio de comunicación, pues la crítica no cuadra, ya que se está "denunciando" la falta de libertad de prensa en nuestro país desde un medio que ha sido creado desde Podemos, la formación que lidera Iglesias.