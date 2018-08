Apache Tomcat/8.0.23 - Informe de Error

Apache Tomcat/8.0.23 La difícil situación de los vecinos de Tui afectados por la explosión Afectados por la explosión en Tui (Pontevedra) de un almacén ilegal de artefactos pirotécnicos han salido a la calle para reclamar soluciones urgentes Twitter Facebook whatsapp Google+ ??social.share_es?? Agencia EFE Tiempo de lectura: 2'

Afectados por la explosión en Tui (Pontevedra) de un almacén ilegal de artefactos pirotécnicos han salido este domingo a la calle con silbatos, pancartas y bombos para reclamar que se consigan recuperar "los bienes y los recuerdos" que perdieron el pasado 23 de mayo. Más de un centenar de perjudicados por el estallido de todo lo recopilado clandestinamente en este recinto han decidido exigir a todas las administraciones soluciones urgentes por un suceso que acabó con la vida de un matrimonio y dejó "numerosos destrozos materiales". "Queremos que nos devuelvan nuestras casas y nuestras cosas. Deberían ser las administraciones las que reconstruyan nuestros hogares y no estar nosotros mendigando detrás de ellos reclamando lo que nos corresponde", han asegurado algunos de los afectados por este terrible episodio, que jamás debió sucederles y no consiguen eliminar de su memoria. El presidente de la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei, Salvador García, ha vuelto a recordar este domingo que el "foco principal está en el Gobierno central y aún no se ha pronunciado con respecto a la declaración de zona catastrófica, tampoco nos ha recibido". García ha señalado que hay muchos damnificados que no se atreven a solicitar las ayudas, en la mayor parte de los casos por miedos varios, "o porque tienen pensiones con complemento a mínimos y las perderían, o porque perciben una pensión no contributiva y se quedarían sin ella". También ha asegurado que los beneficiarios de las ayudas se verán obligados a devolver entre un 20 y un 40 % del dinero que reciban, una cuestión que los frena y que consideran altamente injusta después de lo acontecido. El portavoz de En Marea, Luis Villares, presente en la manifestación, ha reclamado al hilo de esta cuestión "exención fiscal y ayuda psicológica para los afectados, ya que están siendo desatendidos por las administraciones" "Estamos en una situación inaceptable a la que hay que poner solución ya", ha aseverado. El hombre detenido por su relación con la explosión de material pirotécnico almacenado de forma ilegal junto a una vivienda particular en Tui (Pontevedra) quedó el pasado 25 de mayo en libertad provisional, con obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días, según decidió la titular del juzgado número uno de la localidad. Tras pasar a disposición judicial, adonde Francisco G.L. llegó con la cara tapada con una capucha, la jueza decidió investigarlo por la presunta comisión de los delitos de daño catastrófico, en la modalidad de delito de riesgo provocado por explosivo y otros agentes; además de por homicidio imprudente, daños imprudentes y lesiones imprudentes. Status 500

