Díaz pide ejemplaridad al PP y dice que lo que hacen con la mujer de Sánchez "es machismo"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido ejemplaridad al grupo parlamentario del PP y le ha recriminado que lo que están haciendo con la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es machismo".

Durante una intervención este viernes en la Comisión de Trabajo del Senado, Díaz ha considerado "muy grave" el reproche que previamente le había realizado la senadora popular María Teresa Ruiz-Sillero, quien le preguntó por qué no se había pronunciado sobre el caso de Ábalos y Koldo, ni sobre el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"La corrupción no lleva siglas políticas, lleva delitos tras de sí, y me da igual si son cometidos por personas y me da igual de qué signo político", ha respondido Díaz, quien se ha preguntado por las diferencias entre el tratamiento que se da a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la mujer del presidente del Gobierno.

"La diferencia es que tras la mujer del presidente hay una horda de periodistas de derechas que, de manera panfletaria, están haciendo algo indigno en democracia. Lo que hay detrás de Ayuso y su pareja es la Fiscalía y la Hacienda pública con investigaciones serias", ha dicho Díaz.

"Aquí es machismo y les pido que sean ejemplares y paren ya, señorías del PP", porque "lo que se está haciendo sobre la esposa del presidente son prácticas deplorables y auténticamente machistas", ha dicho Díaz.

Asimismo, Díaz ha apuntado que el PP es el único partido en democracia condenado por practicas corruptas que le han costado a los españoles 64.000 millones de euros.