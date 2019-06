Díaz Ayuso recuerda a Ciudadanos y a Vox que están “obligados a entenderse” en Madrid

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que no cree que peligre su investidura a raíz de la ruptura de conversaciones que Vox ha anunciado en la autonomía, consecuencia de según dicen el "incumplimiento" de lo pactado en el Ayuntamiento de la capital, y ha remarcado que los tres partidos del bloque de centro derecha están "obligados a entenderse".

Así lo ha indicado en la inauguración de una exposición dedicada a Balenciaga en el Museo Thyssen-Bornemisza, en declaraciones a los medios de comunicación. La candidata ha tendido la mano "tanto a Ciudadanos como a Vox y ha hecho un llamamiento a la "mesura" y a la "paciencia".

Díaz Ayuso ha incidido en que "lo importante" es cómo acabarán estas negociaciones y ha marcado como el siguiente paso "encontrar puntos de encuentro" entre los tres partidos. "Lo más importante es que hagamos un Gobierno y en los próximos años podamos poner sobre la mesa las políticas que los votantes de las tres formaciones nos han pedido", ha manifestado la candidata 'popular'.

Además, ha afirmado que el bloqueo es una situación "normal en negociaciones en las que los partidos piden cosas" y ha reconocido que se encuentran en una situación "que no es fácil". "Por mi parte está la misma mano tendida que tuve al principio y con Ciudadanos igual, porque es el partido que tiene más votos después de mi", ha añadido Díaz Ayso, que no cree que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no "cogiese el teléfono" si ella le llamase.

Asimismo, ha puesto como ejemplo de esta mano tendida el encuentro con Cs mantenido este lunes en el que se han analizado "las medidas que hay en común y cuánto cuesta cada una" y ha afirmado que quiere "hacer lo mismo" con Vox. Ante la posibilidad de que el candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, pidiese la Presidencia para él, ha indicado que "se ha oído", pero que finalmente "lo han desmentido".