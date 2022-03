Díaz Ayuso pide “expulsar” del partido a todos los que hayan formado parte de la “campaña" contra ella

El discurso de Pablo Casado en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular no ha convencido a Isabel Díaz Ayuso. La presidente de la Comunidad de Madrid le ha respondido con contundencia tildando como “hechos gravísimos” la presunta trama de espionaje que desde la dirección de su partido concretaron contra ella y su entorno y no ha dudado en defender que “para volver a ganarnos la confianza de la opinión pública, habrá que investigar y expulsar a sus autores y saber por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos de nuestros adversarios políticos”.

La presidenta madrileña ha sostenido que hay que buscar respuestas a cuestiones como las que sostienen muchos medios de comunicación que asocian el origen de la crisis en Génova, 13 “con el nombramiento del Tribunal Constitucional o el de Cuentas”.

“Yo esto no lo sé, lo que sí sé es que esto nunca se había visto en nuestra casa y que nunca se había repetido así contra un Gobierno autonómico. Nunca había visto estas prácticas y no creo en las heridas cerradas en falso. Y por eso, lo que sí que pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle”, ha argüido.

“Estamos en manos del PSOE, a los tiempos que les convenga a los que nos quieren destruir”

Asimismo, Ayuso ha recalcado que “el daño causado es para todos”. También ha querido recordar que la Comunidad de Madrid “es clave para el Partido Popular nacional” y ha lamentado que ahora se enfrente “a un desgaste insoportable”. “Estamos en manos del PSOE, a los tiempos que les convenga a los que nos quieren destruir, ahora en la Fiscalía el tiempo que deseen ellos. El caso quedará en nada. Pero, ¿cuánto tiempo tardarán en darle carpetazo?”.

Al hilo de este argumento, la líder del Ejecutivo madrileño ha evocado que ahora se enfrentan a comisiones donde “se nos llevará como corruptos” y al acoso mediático y las 'penas de telediario' que conllevan estos escándalos. “El resto de la legislatura en Madrid no se hablará de otra cosa, de hospitales, colegios y de todo lo que estábamos haciendo. Eso me lo esperaba de la izquierda, pero no de mi propio partido que ha sospechado de mí, después de 18 años de entrega en cuerpo y alma”, ha matizado.

Sobre su entrega a la disciplina del PP, Ayuso ha aclarado que “esto es muy difícil de asimilar” cuando tuvo que hacer “de tripas corazón” en la convención de Valencia, en el congreso de Andalucía, en el de Castilla y León y en sus elecciones, o en el cónclave de Castilla - La Mancha. “Siempre estuve ahí, siempre he estado donde se me ha pedido mientras los mismos decían por lo bajo: 'le queda poco para caer'”.

La presidenta madrileña ha culminado su intervención recordando, una vez más, que “se ha hecho lo imposible por echarme de la política y destruirme en lo personal”. “No sé cuándo dejaremos de entregar trofeos a nuestros adversarios políticos”, ha culminado.

Díaz Ayuso a Feijóo: “Creo en ti, Alberto”



En clave interna, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intervenido en la Junta Directiva Nacional para defender que el PP debe “ser la alternativa”, para lo que Ayuso ha propuesto presentar nada más terminar el Congreso una batería de medidas reformistas, “que ilusionen y que marquen un nuevo camino” contando también con caras nuevas, “con la experiencia que tanto nos hace falta”, pero también con renovación y entusiasmo.

En este sentido, ha insistido en “dar la batalla cultural” si desde el PP no quieren que terminen de cambiar España por la puerta de atrás. “Hacer todo esto con imaginación, principios, patriotismo, valor y más trabajo. Sólo los partidos que sean realmente útiles para España y la protejan ante tanto daño, van a sobrevivir. Yo por eso, creo en ti, Alberto”, ha confesado Ayuso.

La presidenta madrileña, no obstante, ha garantizado que “no vamos a dejar de trabajar un solo momento por la Comunidad de Madrid porque nuestros gobiernos trascienden al partido”. Ayuso ha insistido en que va a seguir “por la misma senda” y que no va a cambiar todo aquello que en Madrid “nos ha dado tanto éxito y creo que en muchas partes de España”.