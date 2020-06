Díaz Ayuso destapa las "mentiras" sobre su gestión en TVE: "Veo activismo"

La izquierda continúa con su empeño de hacer aparecer a la Comunidad de Madrid no sólo como la que más muertos ha registrado en sus residencias de mayores a consecuencia de la pandemia del coronavirus, sino, además, como la que peor ha gestionado este asunto en particular durante el estado de alarma. El motivo, simple, buscar acabar políticamente con su presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Y para ello, no están escatimando esfuerzos no sólo desde los propios grupos que forman el Ejecutivo, PSOE y Podemos, sino también desde los sectores y medios afines a la izquierda, utilizando incluso para ello la TVE que dirige la cada vez más cuestionada Rosa María Mateo.

Una vez más, el programa ‘Los desayunos de TVE’ vuelve a ser uno de los principales caballos de batalla que utilizan para conseguir esto, a través de periodistas que, curiosamente, sostienen el mismo discurso, casi de argumentario, que el Gobierno de Sánchez e Iglesias.

Sin embargo, cada vez los políticos que son entrevistados en el mismo y que no pertenecen a ninguno de los partidos que gobiernan o les sostienen en el poder, hablan con más claridad y sin titubeos cuando creen que no se está contando la realidad de lo ocurrido.

DÍAZ AYUSO DESTAPA LAS "MENTIRAS" SOBRE SU GESTIÓN EN TVE

Eso es lo que le ha pasado al periodista Jesús Maraña quien durante su participación como tertuliano en este programa de la televisión pública española preguntó en directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la supuesta utilización por parte de su gobierno de “elementos como la discapacidad física o mental de los enfermos” para decidir si se derivaban a los hospitales o no.

La respuesta de Díaz Ayuso fue contundente: “Eso es mentira. En Madrid no ha primado la vida de una persona sobre otra por tener algún tipo de discapacidad o por la edad, eso es mentira”. Tan contundente fue la respuesta de la popular que al periodista le cambió la cara y rápidamente su plano desapareció de la entrevista.

La presidenta madrileña fue, además, muy tajante al asegurar que su comunidad “se ha visto sola, desamparada y buscando a la carrera con los medios que tenía para salvar las vidas”.

Pero aquí no ha quedado la cosa, puesto que la popular ha denunciado “el trato mediático y la lupa que se ha puesto sobre la Comunidad de Madrid”, acusando a periodistas como Maraña de que ese comportamiento “no lo estáis haciendo con otras comunidades autónomas ni con el Gobierno de España”.

Implacable zasca de ⁦@IdiazAyuso⁩ a ⁦@jesusmarana⁩ e ⁦@_infoLibre⁩ a los q acusa de “activismo y falta de objetividad en los datos de las residencias”. Ayuso pide a los medios d propaganda d ⁦@PSOE⁩ ⁦@PODEMOS⁩ como @rtve q miren tb a otras CCAA �� pic.twitter.com/sbfORVKqTl — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) June 22, 2020

De hecho, Ayuso aseveró que “si todo lo exigente que se es conmigo se es también con el Gobierno de Sánchez, te podría decir que estáis intentando poner objetividad”, aunque lamentó que no fuese así y aseguró que “lo único que veo ahí es activismo y eso es lo que está sucediendo”.

Según señala la presidenta de Madrid “aquí no ha habido ningún político que le haya dicho a ningún médico quien tiene que atender en una UCI y quien no, y que vida vale más que otra, y esa es la verdad”.

Isabel Díaz Ayuso ha apuntado, también, que Madrid no es la comunidad española con un mayor número de fallecidos en residencias de mayores como se están intentando hacer ver desde la izquierda, aunque ella prefiere no hablar de número de muertos pues considera “espantoso” eso de “estar poniendo los muertos de uno y de otros”, sobre todo porque, como subraya “se está trasladando a los ciudadanos una cuestión, que no es verdad, que la vida de ese padre o de ese abuelo se podía haber salvado y aquí ha habido políticos que les ha dado igual y eso no es cierto”.

COMO DIFIENDE AYUSO, MADRID NO ES LA COMUNIDAD DONDE MÁS MAYORES HAN FALLECIDO

De hecho, las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al porcentaje de fallecidos son ciertas, a pesar de las acusaciones que está recibiendo por parte del Gobierno central, del PSOE, de Podemos y, en general, de toda la izquierda en bloque, que tiene como claro objetivo intentar acabar con la popular, no se corresponden con los datos reales sobre el número de contagiados y fallecidos. Y es que coomo hoy mismo ha publico el periódico ABChay hasta diez comunidades en España con un porcentaje de fallecidos en las residencias superiores a los de Madrid que, para colmo, está encima por debajo de la media nacional.

Diez CCAA presentan mayor tasa de mortandad en las residencias q Madrid, q está por debajo de la media nacional. No lo verán en las televisiones. Guarden los datos, para contrarrestar la propaganda maléfica de la pareja tóxica Sánchez/Iglesias. https://t.co/diXnhw3Jnwpic.twitter.com/QA3oC3WfJ4 — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 22, 2020

