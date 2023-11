Yolanda Díaz acusa al PP de "violentar" la Constitución y defiende que con la amnistía "gana la democracia"

Yolanda Díaz, la líder del partido SUMAR y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, ha intervenido por primera vez en el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. “Le he escuchado esta mañana, señor Sánchez, y creo que coincidimos en la reflexión" comenzaba a decir. "Volvemos a encontrarnos una vez más en un momento histórico, de nuevo estamos en una encrucijada histórica, y como siempre, en los momentos históricos, España, una vez más, va a dar una respuesta clara: se llama democracia, más y más democracia; se llama disputar el futuro, y esto es lo que vamos a hacer hoy y a partir de mañana cuando tengamos un nuevo presidente del Gobierno".

La líder de Sumar es consciente de que el camino es complejo, y ha añadido: “El camino del reencuentro siempre es más difícil. Es más fácil incendiar a España que construirla, pero este Gobierno, a pesar de ustedes, va a seguir construyendo. En Sumar no tenemos problemas de coherencia, estamos donde estábamos, dijimos diálogo, diálogo y diálogo, que es como decir política". Y ha seguido: “Con la amnistía gana la democracia, con el acuerdo ganamos la posibilidad de que Cataluña sea también una solución para el conjunto de España”.

Yolanda Díaz también ha querido recordar al PP que la mitad de los diputados de Alianza Popular no votó a favor de la Constitución española. “No son dueños de la Constitución española, pero es que le digo más: están en contra de todos los avances, estuvieron en contra del divorcio, del aborto, del matrimonio igualitario, están en contra incluso de una muerte digna, señorías, no representan el espíritu de la Constitución. Solo una España que se acepta a sí misma puede afrontar todos los retos".

Durante toda su intervención, prácticamente, Yolanda se ha centrado en cargar contra Feijóo (al igual que Sánchez) recordando lo que pasó el 23 de julio: "Se movilizaron las mujeres para cuidar la democracia, se movilizó la juventud para luchar contra la emergencia climática, para defender sus libertades; se movilizaron también las personas trabajadoras porque quieren seguir ganando derechos. Señor Feijóo, usted, con dificultad, llega a ser un constitucionalista a tiempo parcial. Fíjese, ni siquiera alcanza usted, tanto que frivoliza, la categoría de fijo discontinuo”.

La líder de Sumar, también ha aprovechado para arremeter contra el Partido Popular, haciendo referencia al gasto que ha supuesto la corrupción. "Ustedes han violentado la constitución española. Nos han demostrado que solo conocen una forma de Gobierno, que se llama corrupción. La corrupción del PP le ha costado a los españoles nada más y nada menos que 60.00 millones de euros. Eso sí que rompe España", ha asegurado Díaz, tras citar cifras concretas del banco BBVA.

Además, ha acusado también a la bancada del PP de utilizar la deuda pública para rescatar a la banca, y ha destacado, por el contrario, que el fin del Gobierno en funciones durante la pasada legislatura fue destinar esa deuda pública a salvar el tejido productivo y a las familias trabajadoras. También ha puesto énfasis en recordar a Feijóo la voluntad de Mariano Rajoy, expresidente popular, de alcanzar 20 millones de ocupados en España. "Esa España existe: récord de mujeres trabajando en España, y no lo ha hecho el PP, lo ha hecho este Gobierno", ha remarcado.

Yolanda Díaz también ha tenido tiempo para tratar en su discurso de investidura las diferencias con el PSOE. “Es verdad que tenemos diferencias con ustedes en cómo abordar la desigualdad. Nosotros hemos defendido en la negociación lo que hacen los países que tienen los mejores niveles de igualdad, se llama prestación por hijo a cargo: la hemos cifrado en 200 euros con carácter universal hasta los 18 años”, ha dicho Yolanda Díaz. Una propuesta que, aunque no hayan conseguido todavía, asegura que van a "seguir trabajando en ello".

A sí mismo, le replicaba al PP lo siguiente: "Nosotras no vamos a permitir que conviertan el feminismo en una guerra de sexos. Solo necesitamos mirarnos a los ojos para reconocernos, y seguir el camino que empezamos juntas. El feminismo no es una política pública, ni un ministerio, ni un movimiento, es mucho más, es la expresión más fuerte del cambio de época que estamos viviendo. El feminismo forma parte del ADN de Sumar y de este gobierno. La mejor política feminista se llama salario mínimo interprofesional. No se puede construir el futuro de este país sin las mujeres" aseguraba.

Después ha hablado también de las diferencias entre Sumar y el PSOE en vivienda. “Tenemos diferencias en materias de vivienda, que es junto con el paro el mayor problema de nuestro país”, ha dicho, y ha seguido: “Nosotros no compartimos en absoluto que ustedes se empeñen en una medida que científicamente es incorrecta y políticamente está fracasada: no compartimos que desgravemos fiscalmente con el 15% la adquisición de una vivienda. Esto se ha practicado por el PP y el PSOE y el único resultado fue incrementar el precio del alquiler en España”. Y ha terminado: “Queremos acabar con una generación de jóvenes que no conoce otra cosa que compartir piso para poder sobrevivir”.

En última instancia, la líder de Sumar ha pasado a hablar de cultura, donde ha querido ha optado por usar la lengua gallega durante una parte de su discurso: “Ahora quiero hablaros de cultura, que es vital. Es la expresión más viva de nuestra plurinacionalidad. La cultura es la materia prima de nuestra identidad. ¿Quién sería yo sin los poemas de Xohana Torres y Lois Pereiro? ¿Quién sería yo sin el cine de Paula Ortiz y Jonás Trueba? ¿Quién sería mi hija sin las canciones de Rosalía?", ha dicho. "La cultura nos ayuda a saber quiénes somos, construye nuestros deseos y señala la forma que pueden tomar la esperanza y el futuro. No creemos que la cultura sea inaccesible. En tiempos de censura vamos a otorgar más derechos a los creadores de la misma. La censura se combate con más derechos. Señor Feijóo, es una vergüenza que usted permita que en gobiernos en los que está el PP se censuren obras de teatro y cómics”, ha continuado.

Para terminar, Yolanda Díaz ha querido acabar con un mensaje "a la ciudadanía, a las personas progresistas, y a las conservadoras: tenemos un grave problema como país, tenemos un grave problema con la derecha, estamos ante una derecha, lo están viendo ustedes, que ya no es conservadora, es una derecha que ha cambiado, que es rupturista, que ha cambiado su agenda pública. Es una derecha que es agresiva, que no acepta que gobiernen los que han ganado democráticamente con los votos, mañana aquí, las elecciones. Es una derecha que no ofrece soluciones, ni siquiera reconocen los problemas del siglo XXI. Niegan la emergencia climática, niegan la violencia machista, niegan la desigualdad social" ha terminado diciendo Díaz en su primer discurso en el debate de investidura.