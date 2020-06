Rozalén, Loquillo, Rosana, Calleja, Rovira, Bayona, Erentxun,… Así despiden las redes sociales a Pau Donés

Como pasa siempre con estos genios de la música, hoy se apagó la voz, sí, exacto, demasiado pronto, pero siempre nos quedará su legado, no sólo musical sino de lucha y de vida. Ese ya es inmortal.

Pau Donés era historia viva de la música de nuestro país por méritos propios. Aquí nos deja una larga trayectoria musical, con temas ya míticos como ‘La Flaca’, ‘Bonito’ o ‘El lado oscuro’.

Pero, por encima de todo, deja su amistad y su cariños a muchísimos amigos. Y eso lo vemos reflejado en las redes sociales que, desde que se conoció la noticia esta mañana, no han dejado de recoger muestras de cariño y de tristeza por su marcha a los 53 años, a causa del cáncer que padecía desde hace un lustro.

Mucho se podría escribir sobre Pau, pero hoy... hoy la palabra es la de sus amigos. Buen viaje...

Hace unos días te dijimos adiós. Pau quería oír “Eso que tú me das” en el programa. Y ahí estaba él, escuchando vuestros mensajes mientras sabía que este final era inminente. Pau, seguirás presente en nuestras vidas siempre... tantos momentos!!! Adiós amigo DEP pic.twitter.com/yx97W1z9HS

Era el verano del 97. Yo acaba de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los éramos invencibles y todo estaba por hacer. Descanse en paz, Pau Donés. https://t.co/KZTRO4jvWw

Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!! #jarabedepalo #flaca #setequiere #paudones #estesdondeestesestas pic.twitter.com/6kN9Nk2Kh7

Recuerdo la primera vez que conocí a Pau Donés. Guardaba un autógrafo mío que le había firmado yo cuando aún no se dedicaba a la música. Descansa en paz, Pau. pic.twitter.com/3soWa5ugn7

Te has ido a lo grande, clavándome tu última canción en el alma como siempre supiste hacerlo. Descansa en Paz #PauDones tu mensaje musical vivirá para siempre. pic.twitter.com/PzOwrJOAna

Pau Donés nos ha dejado cantando, haciendo, como ha hecho siempre, más alegre la vida. Jarabe de Palo presentaba, hace apenas unos días, su nueva canción. No puede haber mayor dignidad en la despedida. DEP. pic.twitter.com/uVRbeE27W6

Escuché muchas veces algunas de tus canciones, que me arropaban en mis amoríos. Pero las que lo hacían con mis desamores las escuché infinidad de veces más. Gracias por acompañarme en esos momentos que marcan. Buen viaje, Pau. #PauDones pic.twitter.com/bUPiCFhsoC

Has sido un ejemplo hasta el final en tu lucha.



Con "La Flaca" despertaste corazones, y con "Eso que tú me das" has dado una lección de fuerza y coraje que nunca olvidaremos. Lo que pasó entremedias es ya historia de la música.



Gracias, Pau Donés ❤️https://t.co/qtDWAdcZpn