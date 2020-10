El desconocido motivo por el que Díaz Ayuso y el PSOE están de celebración este sábado 17 de octubre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,ha cumplido este sábado, 17 de octubre, 42 primaveras. Es el segundo cumpleaños que celebra Ayuso como jefa del Ejecutivo madrileño, aunque sin duda en este 2020 lo hace en condiciones más difíciles que el primer año: en pleno Estado de Alarma decretado por el Gobierno Central, después de que el territorio registre una alta tasa de contagios por covid-19.

Al hilo de la crisis sanitaria, la propia presidenta madrileña ha instado a la población a cumplir con las normas sanitarias para que, de esta manera, pronto podamos todos celebrar lo antes posible eventos especiales en familia, como es el caso de los cumpleaños. Así lo ha manifestado Ayuso en su cuenta oficial de Twitter: "Todo mi cariño a las personas que no pueden celebrar días especiales con su familia al completo, como hoy me sucederá a mí. Cumplamos las normas sanitarias -aunque no nos gusten- para pronto, volver a estar con los nuestros. ¡Gracias por los mensajes de felicitación!"

Lo que casi nadie podía imaginar es que el cumpleaños de Ayuso coincidiría con otra efeméride que afecta al PSOE. Y son los 170 años desde que naciera el fundador de la formación de la rosa, Pablo Iglesias. Así lo recuerda la propia formación, liderada por Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter, que además ha sacado pecho por los 141 años de historia de la formación al servicio de la sociedad.

“Hace 170 años, tal día como hoy, nacía en Ferrol nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse. Gracias a ti llevamos 141 años defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social desde la política. “Los socialistas no mueren:los socialistas se siembran”, publicaba en un tuit el PSOE.

Coinciden por tanto dos aniversarios, el del nacimiento de Díaz Ayuso y el del PSOE, cuya relación entre ambos, por cierto, no pasan por sus mejores días. Y es que la gestión de la crisis del coronavirus ha distanciado de manera considerable a los gobiernos de la Comunidad de Madrid y al Ejecutivo Central. Las tensiones han llegado hasta tal punto que Pedro Sánchez decretó el Estado de Alarma tras el Consejo de Ministros sin contar con el consenso de la administración autonómica.

La batalla política entre las dos instituciones, como viene siendo habitual cuando un presidente socialista es inquilino de la Moncloa, vuelve a estar en la primera plana política, aunque en esta ocasión está como fondo una situación de emergencia sanitaria.