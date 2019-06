Denuncian a Echenique por humillar a la víctima de Pilar Baeza diciendo que la había violado

Más de 30 años después de su asesinato, la familia de Manuel López sigue sufriendo, sobre todo en los últimos meses, cuando desde Podemos se han empeñado en remover la memoria de la víctima, con el único afán de rascar cuatro votos y salvar la cara de su candidata en Ávila, la condenada por asesinato Pilar Baeza.

Cuando saltó el escándalo, y en lugar de reconocer su error al elegir una candidata que además ha sido incapaz de sacar un solo concejal en el ayuntamiento, el entonces secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, emprendió una huida hacia delante y sin pensar en el dolor que podía causar a la familia de un hombre que había sido asesinado, justificó alegremente el crimen, acusando sin pruebas a la víctima de haber violado a la responsable de su muerte.

Unas declaraciones que pueden costar muy caras a Echenique, porque la familia de la víctima pide 300.000 euros y la retractación de Echenique y de su compañero Juanma Del Olmo, ante la "enorme repercusión en los medios de comunicación" de sus palabras, con las que pretendían humillar a la víctima.

Por eso, han interpuesto una demanda por intromisión al honor contra ambos políticos de Podemos, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de primera instancia número 8 de Leganés.

Según un comunicado de la familia de López, la sentencia del Supremo refleja que no hay pruebas de la violación denunciada por Baeza y que no se practicó "ninguna prueba que pudiera acreditar la realidad de la violación" que Baeza atribuyó al fallecido.

En concreto, el 4 de marzo 2019, a la pregunta de si respaldaba la candidatura de Baeza a la alcaldía de Ávila, Echenique indicó que los hechos se remontaban a hace 35 años y que la mujer había sido violada. Dos días después agregó que los que la criticaban no respetaban la reinserción.

El Tribunal Supremo condenó en 1990 a Pilar Baeza a 30 años de cárcel como cómplice del asesinato en Madrid de Manuel López.