El demoledor vaticinio que hace Illa sobre cómo será la Navidad en España: "Restricciones importantes"

Unas tristes navidades. Mientras España sigue sumida en la segunda ola de la pandemia, el calendario sigue avanzando y nos encontramos ya a poco más de dos meses para las Navidades. Unas fechas entrañables y familiares que, sin embargo, este año podrían quedar empañadas por el coronavirus.

El Gobierno aún no ha tomado una decisión de qué medidas implantará para esas fechas, trufadas de cenas de empresas y reuniones familiares, pero el ministro de Sanidad Salvador Illa ya ha adelantado que si las circunstancias siguen por entonces como hasta ahora se tomarán "medidas restrictivas".

En una entrevista este martes en la Cadena SER, se le ha preguntado acerca de cómo serán estas fiestas y “en grupos de cuántos”, dado que en algunas CC.AA. no se permiten las reuniones de más de seis personas. En Orense, por ejemplo, no puedes quedar con nadie que no sea conviviente.

Illa no ha querido ocultar que muy probablemente sufriremos restricciones importantes. “Yo siempre digo que en un contexto tan inestable hay que tener un poco de prudencia. Pero si tuviéramos que tomar la decisión hoy pues habría que, lamentablemente, tener unas Navidades con medidas de restricción importantes. Vamos a ver cómo evoluciona lo que queda de octubre, vamos a ver cómo evoluciona noviembre”, ha añadido.

Pero, a continuación, ha destacado: “Si tuviéramos que tomar la decisión hoy habría que actuar con mucha precaución en grupos reducidos y con convivientes estables”, ha apuntado.

SITUACIÓN EN MADRID

Illa ha asegurado también que de momento no se dan las circunstancias para levantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y ha dicho que para ello tendría que bajar la incidencia "muchísimo más" por debajo de 200 casos por 100.000 habitantes, "idealmente alrededor" de 100 casos. "Hay razones justificadas para recurrirlo y lo vamos a hacer", ha asegurado el ministro, quien ha insistido en justificar el estado de alarma el pasado viernes para dar cobertura jurídica y certeza a las medidas de confinamiento perimetral de nueve municipios de la comunidad, entre ellos la capital.

El titular de Sanidad ha explicado que no se dan las circunstancias para levantarlo, pero que si durante esta semana en alguno de los municipios confinados se cumplen las circunstancias propondrá levantar el confinamiento perimetral en el próximo Consejo de Ministros. Illa ha dicho que el estado de alarma se retirará "enseguida que podamos, pero hay que ver cómo evoluciona" la pandemia en Madrid, que, según los últimos datos, sigue con una incidencia acumulada por encima de 500 casos por 100.000 habitantes, en torno al 20 % de positividad en las pruebas diagnósticas y 40 % de ocupación de UCI.

En cuanto a la reunión del Grupo COVID entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar esta tarde, ha subrayado que "vamos a poner todo el esfuerzo y todo el empeño en tener un espacio de cooperación que funcione", pero "no vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer para proteger las salud pública". "Vamos a escuchar sus razones, sus argumentos y recuperar una senda de cooperación que es en la que queremos estar", ha recalcado.

El ministro ha insistido en que hay que actuar con rapidez y prontitud como lo están haciendo otras comunidades autónomas de todos los colores políticos y ha reconocido que hay un margen de discusión sobre qué medidas pueden ser más adecuadas, adaptándolas a las peculiaridades de Madrid. Ha asegurado que España parece que está en un escenario de mayor estabilidad pero muy frágil e inestable, y se ha referido a Aragón, donde han ido creciendo estos días los contagios, probablemente por "las no fiestas del Pilar".