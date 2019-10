Del 'sueño' que prometieron a la realidad: la propaganda del independentismo

Banderas, aplausos, abrazos, gente joven. Palabras como libertad, historia o valentía. Y todo con canciones hablando de pacifismo. El separatismo catalán a través de la iniciativa 'Tsunami Democràtic' prometió una desobediencia civil ordenada en cuanto se conociera la sentencia del procès. Pero cuando se cumple una semana del fallo del Supremo la realidad en Cataluña es completamente distinta a 'ese sueño' del que hablaban.

Poco a poco desde que nacieron hace mes y medio, desde que empezaron a ser noticia en las redes sociales 'Tsunami Democràtic' ha ido dejando mensajes, imágenes, vídeos de lo que según ellos deberían ser las protestas en cuanto el Supremo emitiese el fallo.

Primero fueron imágenes de Gandhi, de Martin Luther King, Rosa Parks, de la Revolución de los Claveles o de la manifestación contra el G7 en Seattle... todo ello adornado con mensajes en inglés o en catalán en los que invitaban a salir a la calle cuando saliese el fallo. 'Tú eres la respuesta. Tú eres el tsunami. Estate alerta'. Y de fondo la canción 'Power to the people' de John Lennon.

Tomaron prestado al ex Beattle para sus consignas pero después decidieron crear sus propias canciones. Así nació 'Un sueño inmenso' donde ya dejaban claro que esta canción respondía 'a la sentencia injusta, el encarcelamiento de los compañeros de los CDR y a la persecución constante de disidencia política'. En catalán, aranés y euskera en ella participaron una veintena de músicos catalanes, vascos o valencianos. Y muchos de ellos con un pasado político marcadamente independentista. Así con unos versos de Lorca recitados por David Fernández de la CUP en esta canción participaba el rapero mallorquín Valtonyc requerido por la justicia española y al estilo de Puigdemont huido en Bélgica. La única frase elegida para ser pronunciada en español es claramente beligerante: 'Las voces que sangraban en silencio a gritos, medio siglo, víctima o verdugo, mismo nicho, lloraba Carmela y lloraba Amanda, tierra quemada. La historia será nuestra venganza'.

La estética del vídeo son chicos y chicas jóvenes bailando con look informal. Y palabras que no se cansan de repetir como mundo, sueño, paz, valentía, caminar, no fallar, vivir, luchas, cielo, tierra, poemas, pueblo o alegrías.

El gusto por las canciones que tocaran el corazón de los catalanes no se quedó ahí. De ese sueño inmenso dieron paso a otro tema: 'La fuerza de la gente', lema que Tsunami Democràtic no se han cansado de repetir desde su nacimiento. En ella también han participado varios artistas con un marcado perfil separatista que nunca han ocultado. Y en ésta las imágenes que muestra la propaganda independentista también es claramente emocional. Banderas, urnas, caceroladas, ambiente festivo, votaciones, agricultores.... y palabras como fuerza, gente, esperanza o justicia. 'No preguntes el por qué podemos, el por qué avancemos. Es la fuerza de la gente'. Como siempre ellos se presentan como los buenos y los malos son la guardia civil o la policía.

Propaganda independentista con tintes pacifistas que nada tiene que ver con la realidad que han mostrado estos días las calles de Cataluña.