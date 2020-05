El debate sobre la prórroga del estado de alarma, lo más destacado de la mañana política

PABLO CASADO OPTA POR LA ABSTENCIÓN Y ACUSA A SÁNCHEZ DE MENTIR A LOS ESPAÑOLES

El líder del PP, Pablo Casado, ha apuntado a la abstención de su partido en la votación para prorrogar el estado de alarma más allá del 10 de mayo porque ha ratificado que no lo pueden apoyar, pero ha considerado que se dan las condiciones para "no votar en contra".

En su intervención en el debate de la prórroga del estado de alarma, ha reclamado a Sánchez que "por una vez cumpla" y estos quince días sean los últimos del estado de alarma porque existe un "plan B" aplicando la legislación ordinaria para la desescalada y porque seguir con este estado es "un fraude de ley".

VOX NO DESCARTA PROMOVER UNA MOCIÓN DE CENSURA SI EL PP "DELEGA" SU RESPONSABILIDAD

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este miércoles que no descarta presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si el PP, que como principal partido de la oposición tiene esa "responsabilidad", la "delega".

En su intervención en el debate de la prórroga del estado de alarma en el Congreso,Abascal también ha vuelto a defender la conformación de un Gobierno de emergencia nacional que "lógicamente" no deberían encabezar los socialistas y que sea "capaz de liderar los próximos meses hasta unas elecciones".

CAROLINA, MULTADA POR LA POLICÍA POR LLEVAR LA BANDERA DE ESPAÑA EN EL COCHE: "ES UN ATAQUE A MI LIBERTAD"

Audio

Carolina Valduero es una de las personas que el sábado se vio obligada a retirar la bandera española de su coche, de recibir una sanción, cuando ella ni se dirigía, ni sabía, ni formaba parte de la manifestación.

Relata Carolina en ‘Herrera en COPE’, en la hora de los ‘fósforos’ cómo ocurrieron los hechos. “Cuando salí de casa, fui al Corte Inglés, pero ni pude entrar porque estaba colapsada ya me paró una agente, más amable, y me pregunta que si iba a la manifestación, que porqué llevo una bandera de España en el coche. Y yo le digo que porque soy española y ya el agente me dice que siga”.

“Es después, cuando giro hacia la Castellano cuando veo dos furgones de la Policía Nacional y me paran. Me dice el agente que quite la bandera de España del coche, que la quite y que me va a sancionar”.

“No doy crédito a lo que estoy viviendo y es cuando me da la sensación de que estoy viviendo un presunto ataque a mi libertad y es cuando decido grabar la conversación y le pregunto al agente que por qué no puedo llevar la bandera. Y entonces me dice que está prohibido por la Delegación del Gobierno, que hay una manifestación convocada que consiste en ir con la bandera española en el coche. En ese momento miro hacia la Castellana y había cuatro coches, y tres de ellos parados como yo que son los que llevábamos la bandera”.

HERRERA: "SÁNCHEZ ES INCAPAZ DE AMPLIAR APOYOS MEDIANTE NEGOCIACIÓN, SOLAMENTE CULPANDO DE MUERTES FUTURAS"

Bueno la evolución de la enfermedad, bueno se esperaba, ayer se incorporaron los datos pendientes del fin de semana, hubo un leve repunte de la enfermedad con 185 fallecidos y los contagios han vuelto a cambiar la estadística, ya hemos perdido la cuenta de las veces que han cambiado la metodología, los test de quita y pon y tal y que cual… la cifra de contagiados nuevos es de 865.Pero lo más preocupante, yo diría lo más sangrante, es la creciente cifra de infectados entre trabajadores sanitarios, 44.000.No solo somos el país con mayor número de infectados entre el personal sanitario, sino que la tasa de contagio en el sector, el 20%, dobla a países como EE.UU. o China.

Y sobre la gestión sanitaria de esta crisis, yo les recomiendo leer la tercera de ABC que firma el doctor Matesanz, el creador de la Organización Nacional de Trasplantes que ha hecho de España líder mundial en la materia, que además se despacha pero a gusto, a gusto, sobre la gestión que ha hecho esta crisis.