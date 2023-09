Dávila apunta a un nombre como oposición 'embrionaria' a Sánchez en el PSOE: "Más que un rumor"

Algo se mueve en el PSOE. Amanece una oposición a Sánchez en el PSOE con nombre y apellido. Al menos así lo ha asegurado el periodista Carlos Dávila, en su 'Trino del conciso' de Herrera en COPE.

"Sé que les va a resultar precipitado e incluso irrisorio por lo que ahora mismo tiene de improbable, pero como resulta que ya he escuchado la especie por dos ámbitos diferentes y me atrevo a transmitirlo", advertía el colaborador de COPE este viernes.

Según sus fuentes, "primero un periodista amigo, siempre votante del PSOE más clásico y segundo, un militante de ese partido, antaño con cargo público, profesor universitario y contertulio en medios, algo se está moviendo en el PSOE como oposición todavía embrionaria a Pedro Sánchez".

Algo más que un rumor

El movimiento, según explica, "parece ser algo más que un rumor, porque ya se maneja incluso un hombre como probable antídoto del socio de los independentistas: Tomás López".

Gómez, recuerda Carlos Dávila, "tiene 56 años, nacido en la antigua Holanda e hijo de emigrantes que siempre estudió Bachillerato y carrera en la enseñanza pública, que es economista, también profesor, que fue líder en el Partido Socialista de Madrid y que ganó varias veces la alcaldía de Parla con el mejor resultado de España, por encima del 70%".

"Siempre actuó por su cuenta"

"Siempre actuó por su cuenta, tanto que eso le valió enemiga del oficialismo nacional encarnado por el sanchista Simancas", señala el colaborador de COPE. "soportó Gómez en su momento una embestida política más de propios que de ajenos a cuenta del sobrecoste del tranvía de Parla".

Un asunto que "duró varios años y que al final se quedó judicialmente en nada, pero fue aprovechado por sus correligionarios para echarle del poder".

Lo hicieron "de forma soez y burda hasta el punto de cambiarle la cerradura del local que Gómez había alquilado en la torre de la Asociación de la Prensa de Madrid".

Ahora, tras los comicios del 23-j, "Tomás Gómez ha reaparecido para poner de vuelta y media a Sánchez por su bochornosa con concomitancia con los secesionistas. Ha llegado incluso a pedir que Sánchez se abstenga en la investidura de Feijóo para impedir la victoria de separatismo".

"Este es el hombre y veremos lo que da de sí", concluye Dávila.

"Me rebelo"

Tomás Gómez es una de las voces criticas al sanchismo, al igual que Alfonso Guerra quien este mismo jueves lamentaba en COPE la intención de Pedro Sánchez de aprobar la amnistía que exige Carles Puigdemont a cambio de allanar su investidura. "Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años", señalaba.

