El dato que Tezanos ha ocultado en su último CIS que pone patas arriba la campaña en Madrid

Llegados a la recta final de las elecciones madrileñas, todas las miradas están puestas ahora en las encuestas y en los resultados ya que, en muchos casos, sirven para redirigir el voto de los indecisos, en cuyo caso podría ser clave para cerrar un Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Fue al finalizar el debate a seis del pasado miércoles entre los candidatos a la presidencia de la región (Pablo Iglesias, Mónica García, Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso, Edmundo Bal y Ángel Gabilondo), cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) decidió pulsar las preferencias de los madrileños con una encuesta preelectoral sobre los comicios mediante una encuesta flash, cuyo objetivo era "analizar e identificar con mayor cercanía las principales tendencias y datos de la realidad sociopolítica y electoral". Sin embargo, los expertos y demóscopos han criticado muy duramente los resultados que arrojó la encuesta del CIS, liderado por el socialista José Félix Tezanos, al darse cuenta de que habían omitido un detalle que podría ser fundamental para comprender los resultados y darle un valor añadido.

Los microdatos que omitió Tezanos

Como ya hemos venido diciendo, han sido muchos expertos los que han reprochado que no se hayan incluido los microdatos, según recoge el diario ABC. Los demóscopos prestan especial atención a todas las encuestas y resultados que arroja el CIS, adscrito al Ministerio de Presidencia. No obstante, en el último barómetro flash, Tezanos no ha incluido los mircrodatos. ¿Qué son exactamente? Son pequeños ficheros que contienen información trascendental, ya que aportan un valor añadido los datos estadísticos totales y además permite realizar diversas explotaciones y análisis de datos.

Los expertos consultados por ABC aseguran que "no se atreve a publicar los microdatos, porque cualquier podría desmotar la estimación fraudulenta que está haciendo".

Los resultados del CIS

Los resultados que arrojó el CIS el pasado jueves, y al contrario que todas las demás encuestas, el organismo público no dio por segura la mayoría de PP y Vox. Según la encuesta del socialista Tezanos, la izquierda podría sumar 73 escaños en su horquilla más alta, muy por encima de la mayoría absoluta. PP y Vox también superarían la mayoría absoluta en su horquilla más alta, aunque por los pelos. En concreto, la encuesta dio al PP un 36,7% y entre 54 y 56 escaños, mientras que Vox se situaría en el 8,2% y entre 11 y 13 diputados, rondando juntos la mayoría absoluta. Ciudadanos, seguiría fuera de la Asamblea de Madrid con el 4,6%.

Tras conocer estos datos, fue el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido que el CIS tiene "una capacidad demostrada con el tiempo" y ha considerado que "con los últimos antecedentes tampoco conviene seguir denostando" este centro porque "convendría poner en valor siempre el valor de lo público". Además, el ministro aseguró que no tiene "por costumbre valorar las encuestas" porque les da "el valor que tienen" y es que son, a su juicio, "la foto de un momento, puede modificarse perfectamente".