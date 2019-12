Dani Rovira presume de orgullo “progre” y las redes le responden así

Dani Rovira es uno de los actores más populares de la comedia en nuestro país. Pero, además de su exitosa carrera protagonizando películas, es un hombre comprometido con diversas causas sociales. Es de sobra conocida su labor con perros abandonados o recientemente la crítica viral que hizo contra los que desprecian a los mena.

Mojarse en todos estos aspectos ha propiciado que desde algunos sectores le califiquen como “progre”, es decir, políticamente de izquierdas, acusación a la que ha querido contestar de forma tajante y que ha generado variedad de opiniones.

El orgullo “progre” de Rovira

Dani Rovira se ha querido defender de las críticas mostrándose orgulloso del apelativo con el que le denominan. De esta forma, ha asegurado que “cuando alguien me tacha de “progre”, con intención de ofender, no sabe que me está halagando”.

Cuando alguien me tacha de “progre”, con intención de ofender, no sabe que me está halagando. Su descripción hacia mí, presupone una forma de pensar, vivir y sentir totalmente alejada de la suya...y eso, créanme, lo recibo como un enorme piropo. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) December 12, 2019

Además, el actor ha asegurado, sobre quienes le llaman “progre” que “su descripción hacia mí, presupone una forma de pensar, vivir y sentir totalmente alejada de la suya...y eso, créanme, lo recibo como un enorme piropo”.

La reacción de las redes

Su mensaje ha generado multitud de respuestas y comentarios, viniendo incluso de uno de los programas en los que participa, como es 'La Resistencia', presentado por David Broncano.

Al margen de estos, muchos otros usuarios han querido hacerle saber qué opinan de que Rovira se sienta tan orgulloso por ser calificado como “progre”.

Lo recibe con una enorme alegría porque si no eres progre no sales en la tele ni te contratan para hacer películas. Así funciona el estercolero del cine español. — Francisco Casado Sanchez (@Francis16893780) December 12, 2019

Progresista es a progreso lo que carterista es a cartera. — D. Alberto el Grande (@asc_1989) December 12, 2019

Supongo que es un sentimiento parecido al que tiene una persona que la llaman "facha" por el simple hecho de haber votado a Ciudadanos (por ejemplo). Aquí lo de insultar es deporte nacional. Aunque algunos insultos son más chulis, porque son los del enemigo — Forelsket (@Forelsket95) December 12, 2019

Polémica con José Manuel Soto

Hace ya un tiempo, Rovira protagonizó una polémica defensa de los menas, que recibió la respuesta del popular cantautor José Manuel Soto.

¿Y por qué no se les manda a sus casas con sus familias? https://t.co/HPbHSg4OUE — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 7, 2019

En concreto, el actor dijo que: "Los “Menas” no son unos pandilleros ni una tribu callejera con un nombre cool como los “Ñetas” o “Latin Kings”, “Mena” significa “menor no acompañado”. Es decir, chavales que están solos, lejos de sus casas y excluidos por la sociedad", aseguraba el actor.

Los “Menas” no son unos pandilleros ni una tribu callejera con un nombre cool como los “Ñetas” o “Latin Kings”

“Mena” significa “menor no acompañado”. Es decir, chavales que están solos, lejos de sus casas y excluidos por la sociedad.



Un poquito de humanidad, por favor. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) November 7, 2019

"Un poquito de humanidad, por favor", concluyó Rovira. Además también compartió varios mensajes de otros usuarios en relación al tema de los menores extranjeros.