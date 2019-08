Dani Mateo se lleva una tajante respuesta de Jiménez-Becerril, hijo de padres asesinados por ETA

Alberto Jiménez-Becerril García, hijo de concejal sevillano del PP asesinado por ETA, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortíz, ha respondido de una forma contundente a un tuit del humorista Dani Mateo.

El presentador catalán publicaba este domingo en la red social Twitter un polémico tuit en el que hacía un paralelismo entre ETA y Franco: “Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir”, escribía.

Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) August 4, 2019

Las reacciones no tardaron en llegar y la respuesta de Alberto Jiménez-Becerril fue rápidamente compartida por miles de personas y apoyada por cientos de comentarios. “Tengo 28 años, llevo casi 21 sin mis padres por culpa de ETA, si dios quiere, me quedan muchos años de vida, y te aseguro que hasta el último día de mi vida, voy a recordar a mis padres y a quienes les asesinaron, para que personajes como tú no ganéis la batalla de la memoria!”, escribió en su perfil oficial de Twitter.

Tengo 28 años, llevo casi 21 sin mis padres por culpa de ETA, si dios quiere, me quedan muchos años de vida, y te aseguro que hasta el último día de mi vida, voy a recordar a mis padres y a quienes les asesinaron, para que personajes como tú no ganeis la batalla de la memoria!; Alberto JB García (@AlbertoJBGarcia) August 4, 2019

Así sucedió todo

El matrimonio Jiménez-Becerril volvía a su casa tras cenar fuera en Sevilla un 30 de enero de 1998. A la 1 de la madrugada, en la esquina de la calle Cardenal Sanz y Fores, dos personas abordaron a la pareja y dispararon en la sien derecha al concejal sevillano, cayendo al suelo gravemente herido.

Su esposa, Ascensión García, pidió ayuda e hizo frente a los terroristas, recibiendo de estos un disparo en la frente, lo que provocó su muerte.

Los terroristas huyeron rápidamente y pudieron escapar, pero finalmente fueron atrapados.

Mikel Azurmendi Peñagarikano y José Luis Barrios fueron condenados a 60 años como autores materiales de los disparos que acabaron con la vida del concejal y su mujer.