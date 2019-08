La comparación de Dani Mateo entre Franco y ETA que ha indignado a todo el mundo en redes

Dani Mateo la ha vuelto a liar. No sabemos si esta mañana se ha levantado con ganas de causar un mini seísmo en la calma estival de las redes y la actualidad, pero el caso es que el cómico ha acabado convirtiéndose en tendencia.

El comentario que ha conseguido levantar ampollas entre muchos de los usuarios de la red, ha sido uno referido al dictador Francisco Franco y a la banda terrorista ETA. Si Mateo ya se hizo célebre por su 'broma' con la bandera de España, sketch que le doctoró como polemista, su mensaje de este domingo no ha sido para menos.

FRANCO Y ETA

EL mensaje en concreto es claro. Dani Mateo afirma que cuando se habla de Franco, hay sectores de nuestra sociedad que claman por “no andar removiendo el pasado”. Que es justo lo que al cómico le parece que se está haciendo hoy en día con ETA. “Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir”, ha manifestado con sarcasmo sobre la banda terrorista.

Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir.