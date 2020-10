“Currela, canario y orgulloso”: así es Alberto Rodríguez, el número 3 de Podemos imputado por el Supremo

Esta tarde hemos conocido que el Tribunal Supremo ha citado al dirigente de Podemos, Alberto Rodríguez, para que preste declaración en calidad de investigado en la causa abierta contra él por un presunto delito de atentado contra las agentes de la autoridad.

La causa le investiga después de que en el año 2014, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), la Policía Nacional retuviera a cuatro personas que participaban en una en una manifestación, que derivó en disturbios, entre los que se encontraba el miembro de la formación morada. La Policía instruyó un atestado por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. La Fiscalía solicitó, en el año 2018, una pena de un año de prisión y un mes de multa.

Tras conocer la decisión del Supremo de llamarle a declarar como investigado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha querido lanzar un mensaje en apoyo de Rodríguez, donde ha escrito “ni un paso atrás hermano”.

“Pueden masticarte, pero tendrán que escupirte”



Jimmy McNulty



Ni un paso atrás hermano ✊ pic.twitter.com/jWElWtbz7A — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) October 14, 2020

¿Quién es Alberto Rodríguez?

Alberto Rodríguez dio el salto a la política nacional en el año 2016, pero no era una cara desconocida en la política de Santa Cruz de Tenerife. Desde muy joven militó en Izquierda Unida, hasta que se unió a Podemos.

El político canario llegó a la política nacional de la mano de la formación formada, después de estudiar un ciclo superior de química ambiental y trabajar durante nueve años como operador en la refinería de petróleo de CEPSA, tal y como explica él mismo en el portal de transparencia de Podemos. Alberto Rodríguez fue elegido para sustituir a Pablo Echenique como número tres de la formación morada.

El diputado y secretario general de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. EFE/ Fernando VillarFERNANDO VILLAR

Rodríguez, que no ha registrado las rentas recibidas en el año 2019 por su trabajo en el Congreso de los Diputados según la Declaración de Bienes que consta en la página oficial del Congreso, ni tampoco en el portal de transparencia de Podemos. No constan viviendas ni vehículos a su nombre, así como tampoco deudas bancarias. Sus ahorros no llegan a los 10.000 euros (9.744 euros), según Podemos.

Además de por sus rastas, Rodríguez siempre ha llamado la atención por sus estilismos en el Congreso y siempre se ha caracterizado por vestir sudaderas, camisetas y vaqueros.

Él mismo se ha definido en varias ocasiones como “currela, canario y orgulloso de serlo”, aunque también presume de sus orígenes humildes y de haberse criado en un piso de 69 metros cuadrados con su familia, formada por un total de siete miembros.