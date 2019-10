El curioso 'robo' del Partido Popular a Vox que ha provocado la ira de sus seguidores

El Partido Popular , al igual que los otros partidos políticos de España , ya piensa en clave electoral y su última estrategia de campaña no ha sentado muy bien al partido de Santiago Abascal , Vox , que la ha criticado en sus redes sociales.

El equipo de comunicación del Partido Popular ha publicado en el perfil de Twitter oficial del partido un vídeo protagonizado por el secretario general del PP y jefe de campaña para al próximo 10 de noviembre, Teodoro García Egea, con el siguiente lema: "Si España Suma, Pedro Sánchez resta". Hasta ahí todo bien, la cuestión de la crítica se ha producido debido a la música de fondo que acompaña a García Egea, que es idéntica a la que ha utilizado Vox en todos sus vídeos.

Ante este mensaje, desde la cuenta oficial de Vox han respondido a los populares de la siguiente manera: "El PP ya hace uso del himno de VOX en sus vídeos. No les valía con copiar las formas, ahora también lo hacen hasta con nuestra propia música. Es el miedo de quien se huele una amenaza real en las urnas en un partido que ya no ilusiona ni convence a nadie".

Debemos rebajar el tono. El @populares no es rival al batir ! Estamos condenados a entendernos por el bien de España.

☝ El PP ya hace uso del himno de VOX en sus vídeos. No les valía con copiar las formas, ahora también lo hacen hasta con nuestra propia música. Es el miedo de quien se huele un amenaza real en las urnas en un partido que ya no ilusiona ni convence a nadie. ⬇⬇⬇ https://t.co/jztydhu2hY

Como era de esperar. Los usuarios de las redes no han dudado en mostrar su opinión sobre esta anécdota que ha 'enfrentado' en redes a dos partidos cuyos acuerdos permitieron las formaciones de gobierno en Andalucía y en la Comunidad de Madrid.

Esa música no es el himno de Vox, es una canción, por lo tanto Vox no tiene los derechos de autor. Sale también en el anuncio de un banco, si no recuerdo mal.