El Cuponazo de la ONCE riega de suerte El Altet con más de 9,2 millones de euros

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en El Altet (Alicante) un total de 9.225.000 euros en 10 cupones premiados, uno de ellos agraciado con el premio mayor de nueve millones de euros, y nueve cupones más premiados con 25.000 euros cada uno en el sorteo de este viernes 8 de abril.

El vendedor de la ONCE José Luis Jaén Porta, que lleva trabajando en la ONCE casi seis años, ha dado la suerte desde su punto de venta, situado en la Avenida de Cartagena, ha informado ONCE en un comunicado.

Jaén ha reconocido que se puso "muy nervioso" al conocer en la noche de este viernes que había repartido "tanto dinero" y con los nueve millones del Cuponazo. De hecho, llegó incluso a llorar por el hecho de "repartir tanto en la situación en la que se encuentra en país".

El sorteo del Cuponazo del 8 de abril ha dejado 10.985.000 euros en localidades de cinco comunidades autónomas. En concreto, además del Cuponazo en El Altet, la Comunitat Valenciana ha recibido otros 500.000 euros. La vendedora Cristina Moreno ha repartido 250.000 euros en València en 10 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, y en Almoradí (Alicante), Marcos Rubí ha repartido otros 250.000 euros.

En Andalucía este sorteo ha repartido 980.000 euros. De ellos, el vendedor de la ONCE Félix Domene, adscrito a la Agencia de la Organización en Baza, ha repartido 265.000 euros, en nueve cupones de 25.000 euros cada uno y uno premiado con 40.000 (categoría XXL). Lucena ha recibido 250.000 euros de este sorteo, de manos de Victoriano Chamizo Cruz, que ha vendido 10 cupones premiados.

Por su parte, el vendedor Francisco Carmona ha llevado a Fuente Palmera (Córdoba) otros 250.000 euros. En San Fernando (Cádiz), la vendedora Aurora Castilla ha repartido 150.00 euros en seis cupones premiados con 25.000 euros cada uno. En Alcolea del Río (Sevilla), la vendedora María José del Valle ha dejado 40.000 euros en un Cuponazo XXL. Y a Jaén, Francisco Cabrera ha llevado 25.000 euros.

Cataluña ha recibido 175.000 euros del sorteo del Cuponazo. De ellos, la vendedora Ana María Iglesias ha repartido 150.000 euros en Barcelona, con seis cupones agraciados con 25.000 euros cada uno. Y en La Seu D'Urgell (Lleida), José Luis García ha dado un premio de 25.000 euros.

En Euskadi, Zumaia (Gipuzkoa) ha recibido 80.000 euros gracias al vendedor de la ONCE Ignacio Granados, que ha vendido dos Cuponazos XXL, agraciados con 40.000 euros cada uno.

Finalmente, en Asturias, la vendedora Margarita Simon García ha dejado en Oviedo un premio de 25.000 euros.

Además, en Madrid, la vendedora de la ONCE Lydia Aguilera ha dejado 100.000 euros de uno de los cuatro premios de segunda categoría. El mismo premio que a Segura de la Sierra (Jaén) ha llevado José Luis Mondejar.