+Cuenca Ahora auditará las cuentas de Adif y Renfe en las inversiones ejecutadas en la línea Aranjuez-Valencia

La coalición política +CUENCA Ahora encargará, como Ayuntamiento, una auditoría de las cuentas de Adif y Renfe referidas a las inversiones ejecutadas y presupuestadas en la línea ferroviaria Aranjuez-Valencia, desde el traslado de su gerencia a la de Albacete y, especialmente, durante el período que ostentó la condición de Obligación de Servicio Público (OSP), tal y como contempla la agrupación independiente en su programa electoral.

El objetivo es fundamentar la existencia, si la hubiera, de incumplimiento legal que ayudara a la reclamación política y justificara, en su caso, la interposición de reclamación en instancias administrativas y/o judiciales.

Según ha indicado +Cuenca Ahora en nota de prensa, el cierre de la línea obedece fundamentalmente "a intereses de Adif, empresa pública responsable de inversiones millonarias, no siempre suficientemente transparentes, contra los que no parece que no pueden luchar los partidos mayoritarios --PSOE y PP-- que han venido sustentando los gobiernos responsables de su adjudicación".

"Por ello, el PSOE defiende el cierre de la línea, recurriendo incluso a argumentos tan peregrinos como la imposible integración del trazado ferroviario en la ciudad, muestra de un desconocimiento intencionado de la realidad de tantas ciudades gobernadas por este mismo partido, y el PP continúa mostrándose de perfil mientras sus dirigentes regionales y nacionales evitan el compromiso de la inmediata restitución de la línea a la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) cuando ostentaran el gobierno al que aspiran".

A juicio de esta formación, ni la ciudad ni la provincia de Cuenca "deberían respaldar a ningún político que ignore o haya atentado contra la simple posibilidad de que nuestra infraestructura ferroviaria pudiera estar ligada al futuro de la ciudad y provincia. Ya lo han hecho PSOE Y PP reciente e históricamente, y ya lo hicieron Isidoro Gómez Cavero, permitiendo con su voto el desmantelamiento de la línea, y Unidas Podemos, en Consejo de Ministros".