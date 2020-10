Cuca Gamarra, en COPE: "Que Iglesias tome nota, el PP volverá a estar al frente del país"

Lleva poco más de un mes como portavoz parlamentaria del Partido Popular, pero Cuca Gamarra (Logroño, 1974) ya camina con paso firme por las dependencias del Congreso de los Diputados. Es allí, en el cuartel general del Grupo Popular, donde recibe a COPE plena de optimismo, pero también de firmeza ante los momentos tan comprometidos que vive el país.

Así lo demuestra al poco de iniciarse nuestra conversación, ya que no tarda en aseverar que “el Gobierno de Sánchez es el peor Gobierno, para el peor momento, que tienen los españoles”. Gamarra tiene muy clara la receta para dar carpetazo a esta afirmación: “Pablo Casado es el líder político, el hombre de Estado que España necesita”.

“Casado significa la sensibilidad con los problemas y el alma de la política. Saber que el alma no se le vende al diablo. Y, en este caso, a aquellos que han atacado a la democracia: el terrorismo y el independentismo sedicioso. Representa ese compromiso con España, la moral y la ética. Y la herencia de un gran partido, que sabe gestionar y hacer las cosas bien en momentos muy difíciles”, valora también con orgullo sobre el líder del PP.

Esa admiración sin límites se traslada a su formación en pleno. De hecho, Gamarra no duda en lanzar un mensaje rotundo y con destinatario de envergadura. “Aprovechamos para recordárselo a Pablo Iglesias, que vaya tomando nota: será más pronto que tarde cuando el PP vuelva a estar al frente de este país”, asegura, todo convicción, la política riojana.

Chema Moya / EFE

El coronavirus y el dilema de Madrid

¿Cómo habría afrontado la pandemia un Gobierno coloreado de azul? “Hubiéramos tenido a un presidente del Gobierno que hubiera estado al frente de los problemas de los españoles, asumiéndolos para darles y buscar respuestas en el ámbito sanitario y económico”, responde sin dudarlo Gamarra. Con un añadido no menos contundente: “España tiene la peor gestión del mundo de la pandemia en el ámbito sanitario y económico”.

Gamarra es buena conocedora de la política local tras su paso por la alcaldía de Logroño (el “mejor aprendizaje” para ella, marcado por la “escucha” y el “diálogo”). De ahí que muestre especial preocupación ante el tira y afloja entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, que marca la actualidad de los últimos días.

“El Gobierno ha dejado a solas a las Comunidades Autónomas, en este caso a Madrid. Ha decidido no luchar contra la pandemia desde el punto de vista epidemiológico, sino desde el político e ideológico. Hoy lo que se necesita es consenso, acuerdos, diálogo, transparencia, y no la imposición”, lamenta la principal exponente del PP en el hemiciclo.

Los ataques a la monarquía

Otro asunto candente es la ausencia de Felipe VI en la tradicional entrega de despachos a los nuevos jueces, a la que nunca falta en Barcelona. El revuelo, focalizado en las críticas de los ministros de Podemos, ha sido mayúsculo.

“Los socios de investidura del Gobierno aprovechan este momento de debilidad para llevar los mayores ataques hacia nuestros cimientos democráticos. Unos lo hacen de manera directa y otros lo consienten […] Dos de las victorias del Estado de Derecho (contra el terrorismo y contra los independentistas que vulneraron el orden constitucional) están siendo indultadas de manera política por el Gobierno. Eso es debilitar el contexto democrático”, expone Cuca Gamarra al respecto.

De fondo, la cuestión soberanista. “Cuando a los catalanes se les dice que no acude el Rey a un acto para garantizar la convivencia, lo que está haciendo el Gobierno es dejar abandonados a aquellos catalanes que no son independentistas. Y les dice que no tiene una solución para ellos, que no forman parte de nuestro país. Eso es verdaderamente grave y duro para un país como el nuestro”, sentencia Gamarra.

Emilio Naranjo / EFE

La corrupción

La que es una de las mujeres más fuertes del PP no rehúye ninguna cuestión. Ni siquiera las más comprometidas, en plena polémica por la Operación Kitchen que afecta a su partido. “Estamos ante cortinas de humo que sólo buscan despistar y, sobre todo, tapar la negligente gestión de Pedro Sánchez al frente de este Gobierno”, valora cuando se le plantea la pujanza de la corrupción en el debate parlamentario.

Después, Gamarra no tiene ningún problema en profundizar, a pesar de lo espinoso del asunto: “Este es un partido serio y responsable. De gente honesta. Cuando tiene que tomar decisiones si alguien de manera individual ha llevado una conducta que no se ajusta a lo que deben de ser los cánones del servicio público y de lo que merecen los españoles, lo reprueba y toma medidas. Pero también es un partido que respeta la presunción de inocencia. Y condenamos cualquier acción que se desvíe de la conducta que un servidor público tiene que tener”.

Cuca, en profundidad

“Soy una persona tenaz: no acepto un 'no' por respuesta. Siempre hay soluciones para todo, aunque cueste encontrarlas. Sobre todo, creo firmemente en el diálogo y el acuerdo. Y en que, aunque los tiempos sean difíciles, hay esperanza y futuro para este gran país. También me considero una persona leal a mi partido y de equipos: nada se consigue solo y tengo los mejores compañeros para poder liderar este proyecto”, se autodefine la portavoz del PP en el Congreso.

Eso sí: de ínfulas, nada. “Hay que adaptar un proyecto político a lo que la sociedad necesita en ese momento”, quita importancia al hecho de haber sustituido a Cayetana Álvarez de Toledo. “No me veo de presidenta de Gobierno. A quien veo de manera inmediata es a un hombre que se llama Pablo Casado”, responde elegante al piropo que le trasladó Celia Villalobos.

Chema Moya / EFE

Como “no valía simplemente con votar”, Cuca Gamarra se afilió al PP. Y llegó nada menos que hasta la capital. Aunque sin perder “esa perspectiva de mujer de Logroño” que le da sentido. Ni tampoco el sentir que aporta esa Transición en la que “fuimos capaces de darnos un proyecto común de convivencia para todo un país”. ¿El resultado de la combinación? Esos pasos firmes, en la política y en el vivir, que tan bien conocen ya en el Congreso.

Puedes ver la entrevista íntegra con Cuca Gamarra en el vídeo que encabeza esta noticia.