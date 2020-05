Bea Talegón defiende a Iglesias tras la cacerolada y las redes le recuerdan esto

Las manifestaciones contra el Gobierno en Madrid se han vuelto constantes en las últimas horas. Las protestas por la gestión de la crisis del coronavirus, en un primer momento centradas en la calle Núñez de Balboa de la capital, se han extendido a otros barrios y puntos de la comunidad. E incluso a otras ciudades, pues la indignación de muchos ciudadanos, focalizada en Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es patente.

La última muestra de que el vicepresidente segundo del Gobierno es uno de los grandes señalados por la ciudadanía tuvo lugar en Galapagar este sábado. Unos cuantos vecinos de la localidad se trasladaron hasta el chalé en el que residen Iglesias y su pareja, la también ministra Irene Montero, con ánimo de protesta. Cargados de cacerolas y banderas de España, no dudaron en mostrar su enfado con el líder de Unidas Podemos.

La opinión de Bea Talegón sobre la cacerolada a Iglesias

Esta cacerolada tan directa hacia Iglesias y Montero no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Ha sido este canal, vía Twitter, el que Bea Talegón ha utilizado para opinar sobre el tema. La política independentista ha utilizado su cuenta en la red social de los 140 caracteres para manifestar lo siguiente: “Dejad las casas de la gente en paz. Afortunadamente, siempre he dicho lo mismo. Nunca he aplaudido los escraches contra nadie. Las familias hay que respetarlas, la intimidad y las viviendas. ¿La policía dónde está?”.

Talegón, en su día integrante del PSOE y ahora en las filas de Junts per Catalunya, ha acompañado estas palabras de uno de los vídeos que circulan por la red sobre el “escrache” a Iglesias en la puerta de su casa.

Cuando Talegón tenía una opinión distinta sobre los escraches

Las declaraciones de la madrileña contrastan con otras que pronunció en su día durante una entrevista en La Sexta. No ha pasado mucho tiempo entre su mensaje actual y la recuperación de una conversación con Iñaki López en La Sexta Noche. Allá por 2013, Talegón opinaba cosas muy diferentes sobre los escraches que ahora condena.

“Son un piquete informativo, una manifestación ciudadana... El propósito es generar una conciencia colectiva”, comentaba la entonces secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. Para añadir después: “El protocolo de escraches pide que no se insulte. Ojalá haya un concierto social para que los escraches sean así. Yo he sufrido un escrache. Tuve que abandonar la manifestación con la policía. Estaba en una manifestación para apoyar el fin de los desahucios. Yo defiendo los escraches siempre que sean un mero acto de información, sin insultos”.

Unas palabras que contrastan con las de este domingo, cuando Talegón ha llegado a afirmar que nunca ha aplaudido los escraches contra nadie.

La profecía de Rajoy sobre Iglesias

A colación de la cacerolada con el vicepresidente Iglesias como protagonista, Twitter también ha recuperado un vídeo en el que Mariano Rajoy se dirigía a él en el Congreso. Su aseveración se ha vuelto a poner de actualidad ahora.

“Oiga, a usted le votan estudiantes, abuelos, obreros, catedráticos, autónomos, comerciantes... ¡Y suman cinco millones (de votos)! Y es una cifra importante. Oye, y a los demás... ¿quiénes nos votan? ¿Los ricos o gente despistada?. Ustedes hablan mucho de la gente. Pero conviene, de vez en cuando, además de hablar de la gente, hacerle caso a la gente. Porque es que hay gente para todos los gustos y gentes con gustos distintos. Por tanto, nadie tiene el patrimonio de la gente. Ni usted ni nosotros. Nosotros tenemos un poquito más. Por lo menos, en estas últimas semanas”, eran las palabras del entonces presidente del Gobierno en el hemiciclo.