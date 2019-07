Cuando Pedro Sánchez culpaba exclusivamente a Rajoy por fracasar en su investidura

Lo malo de Twitter es que los tuits perduran. Los puedes intentar borrar, que tus seguidores y no seguidores se encargarán de sacarles capturas de pantalla para la posteridad.

Pedro Sánchez no borra los suyos, eso le honra, pero su pasado le persigue día sí día también. Famoso e histórico es su “no es no, qué parte del no no has entendido” y que hoy resuena con fuerza cuando pide la abstención a PP y C's, pero hoy, el día en que su segundo intento de investidura ha sido un gran fracaso, resuena un tuit suyo que reza así: “La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría”.

La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 29, 2016

Sin embargo, en su discurso, lejos de hacer autocrítica, el líder del PSOE ha culpado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de impedir que haya un gobierno de izquierdas, lo que contrasta con su afirmación de hace tres años de culpar al candidato a la presidencia. Distinto rasero para el mismo caso: ser incapaz de articular una mayoría que le lleve a la presidencia.