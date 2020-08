¿Cuáles son las mascarillas "egoístas" que Madrid ha prohibido ahora?

El cierre del ocio nocturno, restricciones para los fumadores en la vía pública, uso de mascarilla obligatorio, son lagunas de las medidas que las Comunidades Autónomas han comenzado a implementar, incluida la Comunidad de Madrid donde además se ha prohibido un tipo de mascarilla.

El último documento publicado en el Boletín Oficial prohíbe el uso de las mascarillas FPP2 y FPP3 con válvula, salvo para uso profesional. “La mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada”, explica el punto séptimo del documento.

Se trata de las conocidas como mascarillas 'egoístas', definidas en su momento por el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. “Desde mi punto de vista, pueden ser las egoístas: yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas”, destacó Simón en rueda de prensa.

Este tipo de mascarillas con válvula están destinadas al personal sanitario que está en contacto con contagiados por Covid-19 e impiden que los profesionales contraigan el virus al tratar con los pacientes.