La crítica de Rufián a la Policía Nacional que los propios independentistas le han reprochado

El que fuera portavoz de ERC durante la última conformación de las Cortes en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado con dureza a la Policía Nacional este jueves a raíz de un vídeo en el que unos mossos intentan abrir una puerta a raíz de un desahucio. Un comentario que han criticado en redes sociales hasta otros independentistas.

Rufián acudía a su perfil personal en la red social Twitter, donde compartía el vídeo de los mossos junto al siguiente texto: “No hay nada que diferencie a un Mosso reventando la puerta de una familia por un desahucio a un Policía Nacional reventando la puerta de un colegio electoral por una urna”. Una reivindicación social en la que comparaba así el papel de la Policía Nacional durante el 1-O y los mossos durante el desahucio. “No hay patria que valga si trata así a su gente”, añadía, antes de culpar al conseller de Interior. “Buch debería dar explicaciones en sede parlamentaria ya”.

No hay nada que diferencie a un Mosso reventando la puerta de una familia por un desahucio a un Policía Nacional reventando la puerta de un colegio electoral por una urna.



No hay patria que valga si trata así a su gente.



Buch debería dar explicaciones en sede parlamentaria ya. pic.twitter.com/NP4djeFTii — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 10, 2019

Un comentario que no ha gustado nada en redes sociales. Otros usuarios independentistas criticaban a Rufián por arremeter contra un miembro del gobierno regional del que su partido también es parte. “Tú eres del Gobierno, no puedes decir eso. Sea más responsable, por favor”, escribía una seguidora del portavoz de esquerra en referencia al gobierno de coalición con JxCat. También escribía otro perfil: “Exacto. Ambos cumplen con la legislación vigente. Ellos actúan, tú y todos los q son como tú, sois los que deberíais cambiar la legislacion para que no sucediera. ¿Quién es el culpable, el que jura cumplir la ley y le mandan actuar o el q jura servir al pueblo y se sienta en un escaño?”

Ves a pastar fang. Els teus també estan al Govern, xq senyales? — #NoPassaran (@PalmaNeus) October 10, 2019

Buch solamente? Si los mossos lo hacen debe ser perquè hay una orden judicial.... ai espera... q la consellera de justicia es de tu secta! Todos a dar explicaciones, ni más ni menos, TODOS! — Joan Font -#Consell per la República�� (@JoanFontGasulla) October 10, 2019

Tu ets govern. No pots dir això. Sigueu més responsables, sisplau. — Mireia Plana (@mireiaplana) October 10, 2019

Exacto. Ambos cumplen con la legislación vigente. Ellos actúan, tú y todos los q son como tú, sois los q deberíais cambiar la legislacion para q no sucediera. Quién es el culpable, el q jura cumplir la ley y le mandan actuar o el q jura servir al pueblo y se sienta en un escaño? — Josantoño (@josanjordan76) October 10, 2019