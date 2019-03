La crítica de Andrea Levy al Gobierno de Sánchez por la fecha para exhumar a Franco

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha criticado que el Gobierno haya puesto fecha para la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el próximo 10 de junio, porque "no puede meterse en decisiones de la justicia".

"Un Gobierno no puede meterse en decisiones de la justicia en libertad e independiente y Calvo no estuvo acertada el otro día", ha valorado Levy en una entrevista a la Sexta donde ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez "no va a escuchar ni oír al Tribunal Supremo sobre esta situación".

El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunciaba que los restos Franco serán exhumados y enterrados el próximo 10 de junio en el cementerio de Mingorrubio de El Pardo. Una decisión que para Levy, "no respeta le separación de poderes".

Por eso, ha acusado al Gobierno de Sánchez de no saber "dónde está la línea" que separa al Ejecutivo de las siglas del PSOE, al considerar que hace campaña electoral en los Consejos de Ministros.

Según ha valorado Levy, el Gobierno "no puede hacer un programa electoral mediante la utilización de los decretos en los viernes electoralistas". "Si el PSOE quería seguir gobernando, por qué no lo hizo a pesar de no tener presupuestos?", ha preguntado.

MANIFESTACIÓN INDEPENDENTISTA

También ha acusado a los partidos independentistas de "chantajear" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la manifestación que se ha celebrado hoy en Madrid para protestar por el juicio del 'procés'.

"Han venido para decir 'aquí estamos', para condicionar lo que pueda pasar en un futuro gobierno y para chantajear al PSOE en un futuro gobierno si llegase a gobernar Pedro Sánchez", ha enfatizado en una entrevista en La Sexta.

Además, Levy ha criticado "el silencio" del Gobierno respecto a la manifestación --a pesar de que el Ejecutivo ha mandado un comunicado-- después de resaltar que los independentistas se han concentrado en Madrid "para marcar su espacio".

Una vez terminada la movilización, Levy ha insistido en que hay que "recuperar la estabilidad política" en Cataluña frente al "alto voltaje pasional" de los independentistas. "Hace falta una política que recobre la serenidad, hay demasiada agitación sentimental", ha recalcado.

Según ha considerado, los independentistas "que siempre intentan negar de España y de su democracia" se han movilizado hoy en la capital para verter "consignas en contra de la justicia y diciendo que se quieren ir" del país. "Aquí el único que se ha ido ha sido Puigdemont y las empresas que se han ido de Cataluña por culpa de la inestabilidad política", ha especificado.

TUIT DE JAVIER MAROTO

Tras la polémica creada por el tuit de su compañero el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, donde ha asegurado que con el presidente del PP, Pablo Casado, en La Moncloa no sucederían manifestaciones como la que se ha celebrado hoy, Levy ha aseverado que "se ha malinterpretado lo que quería decir".

"En ningún caso es prohibir manifestaciones, él sabe lo que es vivir en una comunidad autónoma en lo que sobretodo los que piensan diferentes a los nacionalistas se han visto boicoteados", ha explicado Levy.

A esto, ha añadido que ella misma ha sufriendo ese boicot en "los sitios donde había acto de campaña" o con "muñecos con nuestros rostros colgados en puentes". "Nosotros sí que sufrimos esa intolerancia", ha puntualizado.