La radiografía de la crisis de Ciudadanos: doce dimisiones en cinco días y solo dos renuncian a su escaño

Este jueves, la diputada de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Marta Martín, ha anunciado que que renuncia a su acta en el Congreso y ha dicho que espera que los que se quedan en la formación naranja cumplan en "compromiso" que le han trasladado de que ese escaño "no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción".

Acabo de presentar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado. Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años. Gracias — Marta Martín Llaguno ������ (@martamartirio) March 18, 2021

Ante el terremoto interno que amenaza con tumbar a Ciudadanos, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha criticado que desde el partido están sufriendo "un ataque por tierra, mar y aire". Además, ha añadido que "pretenden aniquilar el centro político para entregar España a la polarización y los bandos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Es evidente que en @CiudadanosCs estamos sufriendo un ataque por tierra, mar y aire. Pretenden aniquilar el centro político para entregar España a la polarización y los bandos.



La libertad, la honestidad y el sentido común ni se compran ni se venden. Se defienden. ¡Vamos Cs!���� — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 17, 2021

Las otras dimisiones de Ciudadanos

El adiós de Marta Martín no ha sido el único que se ha producido en los últimos días en las filas naranjas. Los primeros en abandonar las filas del partido fueron los tres diputados del partido en la Región de Murcia (Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez),quienes fueron expulsados el sábado pasado y a los que se considera tránsfugas.

Los abandonos no se han detenido ahí. El pasado miércoles, el diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por Sevilla, Pablo Cambronero, anunció que se daba de baja del partido pero ha solicitado integrarse en el Grupo Mixto.

La Asamblea de Madrid también se ha visto afectada por las marchas. Esta misma tarde, tal y como ha avanzado el diario ABC, el diputado Enrique Martínez Cantero también ha decidido abandonar el partido. Una baja que se suma a la marcha de Sergio Brabezo y Marta Barbán, y ambos criticaron las últimas decisiones que se han tomado desde el corazón del partido. No obstante, ninguno de los dos ha anunciado cuáles serán sus próximos pasos en la política regional.

Por su parte, Ciudadanos se ha quedado sin grupo parlamentario en el Senado tras la marcha de tres senadores y mantener solo cuatro, cuando el mínimo para tener grupo propio son seis representantes. El primero en abandonar la Cámara Alta fue Fran Hervías, quien anunció el pasado domingo que también iba a dejar el partido y el escaño, pero a diferencia de los anteriores, éste se unió a las filas del Partido Popular, asegurando que era "el único proyecto que puede ganar a Sánchez". "Ciudadanos nació para hacer frente a aquellos que buscan recortar nuestros derechos y libertades. No luchamos y sacrificamos tanto para convertirnos en uno más de la banda", reprochó.

El exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías. EFE/Elvira Urquijo A.Elvira Urquijo A.

El pasado miércoles, por su parte, fueron Emilio Argüeso (senador por Alicante) y Ruth Goñi (senadora por Navarra), quienes anunciaron que se daban de baja en el partido que continuarían en el Senado, en el Grupo Mixto, a pesar de que el partido les ha pedido que entreguen su acta como diputados.

De los cuatro senadores de Ciudadanos que quedan en la Cámara Alta, dos están en el aire porque son por designación de la Asamblea de Madrid y dependen, por lo tanto, de los resultados que obtenga el partido en las próximos comicios madrileños el 4 de mayo.

Tampoco podemos olvidar la dimisión del ya exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, el pasado lunes tras darse por finalizada la reunión extraordinaria que había convocado la líder del partido. Dejó su puesto en la directiva, su escaño como diputado y también renunció a su acta como diputado. Una renuncia que se formalizó el pasado miércoles, lo que significa que Cantó se ha despedido oficialmente de la política. No obstante, el exportavoz naranja ha anunciado que ya tiene diversas propuestas de trabajo de productoras de televisión, que está dispuesto a aceptar, y que por el momento no ha recibido ofertas por parte del Partido Popular. "La política ya no me ilusiona, tengo que empezar a ver qué hago con mi vida", manifestó esta semana a la prensa y no descartó volver a dedicarse a la interpretación.

El exportavoz de Ciudadanos, Toni Cantó. EFE/Manuel BruqueManuel Bruque

El partido sigue desangrándose tras ser doce bajas en tan solo cinco días que amenazan con desestabilizar al corazón del partido y, además, la presencia del mismo en las diversas cámaras autonómicas, aún a la espera de conocer si se producirán nuevas bajas en los próximos días.