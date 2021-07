El PP cree que las propuestas de Garzón solo sirven para "enredar"

La vicesecretaria Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado este miércoles que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, haya pedido a los españoles que reduzcan su consumo de carne y ha opinado que ocupa un ministerio que "cada día nos demuestra que no sirve para nada más que para enredar".

En su cuenta de Twitter, la dirigente popular se ha referido a las palabras de Garzón sobre el consumo de carne, con las que ha pedido a los ciudadanos que cambien la dieta porque la consumen de forma excesiva y eso perjudica a su salud y a la del planeta.

El 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, ha apuntado el ministro.

"Ahora quieren que no comamos carne. Es la última de Alberto Garzón", ha escrito Rodríguez sobre la afirmación de Garzón.

A renglón seguido, ha añadido: "Si no se meten en nuestras vidas y nuestras casas no están contentos. Pues que se vaya a la suya, porque ocupa un ministerio que le pagamos todos y que cada día nos demuestra que no sirve para nada más que para enredar".