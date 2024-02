Covite denuncia que Ayuso excluye a las víctimas de terrorismo que se trasladaron a Madrid

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha denunciado este lunes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, excluye a las víctimas que como consecuencia de acciones terroristas se trasladaron a la región.

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los periodistas a las puertas de la sede del Ejecutivo autonómico, horas antes de comparecer en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Asamblea de Madrid para exigir que se cumpla con la ley de víctimas del terrorismo de 2022.

Ordóñez ha denunciado que, pese a estar recogidas como víctimas y ser merecedoras de un incremento del 30 por ciento de su indemnización, entre otros asuntos, la Comunidad de Madrid les está negando "de forma totalmente arbitraria" los derechos recogidos en la legislación.

La ley anterior, de 2018, sí excluía a los familiares de víctimas asesinadas por ETA en el País Vasco o Navarra y que, como consecuencia, tuvieron que trasladarse a Madrid, ya que les exigía estar empadronadas en la comunidad en el momento del atentado. No era así, ha incidido Ordóñez, a quienes habían sido víctimas de amenazas.

Aunque la actual ley madrileña ampara a las víctimas de acciones terroristas "perpetradas en el territorio de la Comunidad, así como a los sufridos en otras por quienes, por esta causa, hayan abandonado su Comunidad Autónoma de origen y hayan fijado su residencia en la Comunidad de Madrid", estas últimas están sufriendo un "ensañamiento".

"Conseguimos sacar adelante la nueva ley y, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando las víctimas empiezan a llamar al comisionado les decían que no, que no podían presentar las solicitudes porque no estaban en la ley",ha subrayado la presidenta de Covite, hermana de Gregorio Ordóñez, expresidente del PP de Gipuzkoa asesinado por ETA.

Ante esta negativa, Covite está asesorando jurídicamente a la decena de víctimas que se encuentran en esta situación para presentar recursos de reposición, con los que esperan evitar llegar al plano judicial.

Con su intervención de esta tarde, Ordóñez espera que el Gobierno autonómico "entre en razón y haga justicia" y que Ayuso, con quien ya ha tenido encontronazos en el pasado, deje de usar a las víctimas del terrorismo como "mercancía".