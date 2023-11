Costa defiende eliminar impuesto de sucesiones aunque cree que su tramitación como proyecto de ley "vendrá bien a todos"

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido este martes, en el pleno del Parlament, que eliminar el impuesto de sucesiones "no es una mala medida" aunque ha reconocido que su tramitación como proyecto de ley "vendrá bien a todo el mundo".

Costa ha respondido así a una pregunta de la diputada de Més per Menorca-Grupo Mixto, Joana Gomila, quien ha criticado que el Govern "se ha gastado casi 100.000 euros en una campaña de publicidad para anunciar la supresión de impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales" a pesar, ha precisado, de que "después de que el decreto ley que incluye estas medidas se tramite como proyectos de ley".

¿Qué harán cuando eso ocurra? ¿Se gastarán otros 100.000 euros en una campaña de autobombo?", se ha preguntado la diputada, reprochando al vicepresidente del Govern y conseller las críticas de su Govern a "lo mucho que cuesta mantener la Oficina Anticorrupción". "Haga números señor Costa porque si siguen haciendo campañas, en unas 15 o 16 habrán gastado lo mismo que lo que necesitan para la Oficina Anticorrupción que Més defiende por su lucha contra labor".

El vicepresidente del Govern y conseller, por su parte, ha considerado que las críticas de la oposición a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones se debe a "una diferencia de interpretación", porque "lo que ustedes ven como un coste, este Govern lo ve un beneficio para el ciudadano".

En este sentido, ha recordado que el impuesto de donaciones y sucesiones se elimina entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios. Por otro lado, la reforma contempla que en las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos la reducción sea del 50 por ciento si no hay descendientes y del 25 por ciento si sí los hay.

Y, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, Costa ha detallado que se suprime en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años y personas con discapacidad con límite de renta de 52.800 euros en declaración individual o de 84.480 euros en declaración conjunta, con un importe de la vivienda que no puede ser superior a los 270.151 euros.

Asimismo, se reduce en un 50 por ciento para la compra de primera vivienda a menores de 35 años y para la compra de vivienda habitual a familias numerosas, monoparentales y familias con personas con discapacidad a cargo. En el caso de las familias numerosas, el coste de la vivienda no puede superar los 350.000 euros.

Finalmente, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern ha considerado "una contradicción" que la diputada de Més per Menorca diga que "los ciudadanos no han entendido nada" y, al mismo tiempo, se muestre "en contra de que el Govern les informe de medidas que se impulsan para beneficiarles".

"Entiendo que no quieran hablar de la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones porque no es una mala medida, es más muchos ciudadanos lo pedían y están contentos con ella", ha insistido Costa, quien no obstante, ha reconocido que "la tramitación como proyecto de ley de esta medida vendrá bien a todos".