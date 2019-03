La contundente respuesta de una víctima del terrorismo a Pablo Iglesias tras elogiar a Arzalluz

Xabier Arzalluz, dirigente histórico del PNV, falleció el pasado 28 febrero a los 86 años, Personaje polémico por su equidistancia entre las víctimas del terrorismo y sus verdugos, su discurso fue muchas veces tibio y comprensivo con los terroristas, lo que ha sido recordado tras su muerte por el comunicador líder de la radio, Carlos Herrera, y también por el escritor Arturo Pérez-Reverte.

Sin embargo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ve con mejores ojos al dirigente jetzale fallecido, y ha tenido estas palabras de recuerdo en el día de su muerte.

Xabier Arzalluz no sólo ha sido una figura histórica clave para entender Euskadi y un dirigente de estatura política gigantesca. Además, era alguien que jamás dejó de decir cosas interesantes. Mis condolencias a sus familiares amigos y compañeros del PNV.

Un mensaje que no ha gustado nada al presidente de la asociación de víctimas, Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que ha respondido así al tuit de Pablo Iglesias.

No puedes ser más ruin porque no te dan tus neuronas para más. Este sujeto Arzallus justificó el atentado de mi padre con su silencio cómplice de ETA. Vete con @NicolasMaduro q allí si entenderán mejor!

Luis Portero García, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue asesinado por tres criminales de la banda terrorista ETA en la puerta de su propio domicilio, en Granada, el 9 de octubre de 2000.

Por otra parte, decenas de usuarios también han respondido al líder comunista y su cercanía al mundo independentista vasco:

Te olvidas de ensalazar su racismo, supremacía y apoyo al terrorismo Vasco. Lo q no ha pagado en vida, lo pagará ahora. Mala persona en todos los aspectos de su vida.

Que fuerte!! @pablo_iglesias aquí uno de vallecas: me arrepiento de haberte votado!!

Yo no niego q dijera alguna cosa interesante; pero q las alternaba con soberanas estupides e incluso proclamas peligrosas e incendiarias es también innegable. Cada día me avergüenzas más. https://t.co/fRgaYrYxEv

¿Jamás dejo de decir cosas interesantes? ¿Cómo esta por ejemplo?



"No creemos que sea bueno que ETA sea derrotada. No lo creemos y no sería bueno para Euskal Herria". Xabier Arzalluz. 1992.