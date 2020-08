La contundente respuesta de Espinosa de los Monteros a una noticia con la que pretendían atacarle

Protagonizaron uno de los rifirrafes más comentados en los últimos tiempos de ‘Los desayunos’ de TVE. Fue a mediados del pasado mes de julio, cuando este mítico espacio de la televisión pública estaba llegando al final de su última temporada en antena tres más de un cuarto de siglo. Sus protagonistas, el periodista y escritor español Antonio Papell y el portavoz en el Congreso de Vox Ivan Espinosa de los Monteros.

El ‘pique’ entre Espinosa de los Monteros y el periodista Antonio Papell

Pappel, se remontaba casi 80 años atrás para vincular a Vox con el nazismo, asegurando que “estamos hablado de una extrema derecha en un país que estuvo alineado con el Eje durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de esa misma extrema derecha”. El colaborador, no contento con esto, y a pesar de que alguno de los contertulios le achacase que “no nos vamos a remontar a la Segunda Guerra Mundial”, siguió en esta línea, asegurando que “en España hubo una formación que se llamó la División Azul, que fue a combatir con los nazis en Alemania. España no fue neutral como se nos explicó de niños”.

Ante estas sorprendentes palabras, fue el propio Xabier Fortes, director y presentador de ‘Los desayunos’, quien intentó suavizar sus palabras: “Antonio, nos vamos un poco lejos”, pero el periodista continúo insistiendo: “No, es que parece que lo de Vox es irrelevante”.

Minutos después comenzaba en el programa la entrevista que estaba programada con Ivan Espinosa de los Monteros, quien aseguró sentir “preocupación por cosas que se han dicho en los últimos minutos y que muestra cómo están de inestables algunos periodistas que en realidad son activistas, pero van disfrazados de periodistas de la izquierda radical”, en clara alusión a Papell.

“Yo he llegado a escuchar en este programa en los últimos cinco minutos decir que el PNV es un partido de gente moderada y sensata, que no es independentista y, a la vez, el mismo periodista, el Sr. Papell, conectar a Vox con hechos históricos con los que nada tenemos que ver y que probablemente forma parte de algún tipo de terapia que está pasando él con los espectadores”, lamentaba Espinosa de los Monteros.

El portavoz de Vox sentenciaba a Papell, con unas palabras en las que le aconsejó “un poco más de moderación, un poco más de equilibrio, un poco más de prudencia y la terapia que la lleve a profesionales de psiquiatría, que es donde tiene uno que ventilar ese tipo de problemas que pueda uno tener”.

Espinosa de los Monteros deja de nuevo en evidencia a Papell

Y de aquellos barros, estos lodos, puesto que Espinosa de los Monteros no está dispuesto en absoluto a que el periodista y escritor continúa lanzando acusaciones contra él o su formación política de manera gratuita. Así lo hemos visto en estas últimas horas cuando Papell ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que señala que “Espinosa, de Vox, dice que hay que hay que saber que los que dan charlas LGTBI en los colegios no tienen antecedentes penales” y se pregunta que “¿y por qué no los que enseñan geografía e historia, o gimnasia, o literatura?”.

La respuesta del portavoz de Vox en el Congreso, no se ha hecho esperar y, como ya hizo en directo durante la emisión de ‘Los desayunos’, ha sido muy claro y contundente. “Porque a esos ya se les requiere, hijo mío...”, la he contestado Espinosa de los Monteros, quien, de paso, le ha recordado que esa notica suya de la que ahora se ha hecho eco Papell “es de hace más de un año”. Así, tirando de ironía, el diputado de la formación que preside Santiago Abascal le ha lanzado un tremendo ‘dardo’ al indicarle que “a lo mejor para el 2021 ya te puedes poner con el caso Delcy, el Coronavirus, o la financiación ilegal de Podemos...”.

