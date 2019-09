Consulta cuántas iniciativas parlamentarias han presentado los diputados de tu provincia

La XIII Legislatura nació herida de muerte el pasado 21 de mayo. Los partidos con opción de pactar una mayoría estable tras las elecciones del 28-A, PSOE y Unidas Podemos, aún no se habían sentado antes de esa fecha a negociar. La excusa de esta tranquilidad excesiva era que los partidos estaban inmersos en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron unos días más tarde, el 26. Sin conocer qué pactos podían formarse en ayuntamientos y comunidades autónomas, Pedro Sánchez no quería comenzar una negociación seria con el que dijo que era "su socio preferente". Finalmente el acuerdo, con investidura fallida incluida, no ha sido posible y los españoles acudirán por cuarta vez en apenas cuatro años a las urnas el diez de noviembre. Este lunes se han disuelto oficialmente las Cortes y empieza la cuenta atrás para la repetición electoral

En COPE.es ofrecimos hace unos días cómo se repartieron entre los grupos parlamentarios las 5.716 iniciativas parlamentarias presentadas por los 350 diputados de la Cámara. Ahora nos centramos en el número de iniciativas que se han presentado en las 52 provincias. Las que lideran el ranking no son necesariamente las que aportan un mayor número de escaños. Los parlamentarios de las provincias de la Comunidad Valenciana han sido las más activas con diferencia. Entre Valencia y Alicante (los que lideran la lista) suman un total de 1.270 actividades, casi una quinta parte del total de las iniciativas.

El PP, el partido más trabajador de la legislatura, Vox supera a Podemos y el PSOE se duerme en los laureles Los diputados populares han sido los que más iniciativas parlamentarias han registrado, frente al PSOE que no ha presentado ninguna José Melero CamposJacobo Pérez Miró 19 sep 2019 - 20:10

Valencia, Alicante, Madrid, Gerona y Ourense lideran el ranking

Como decimos, Valencia es la provincia desde donde se presentó un mayor número de iniciativas con un total de 696. Una cifra muy elevada gracias al dinamismo de los dos diputados de Vox por esta circunscripción. Entre Cristina Alicia Esteban Calonje e Ignacio Gil Lázaro registraron un total de 376 iniciativas, con 187 y 189 respectivamente. Los populares presentaron 219 por 52 de Ciudadanos. El bloque de izquierdas, compuesto por Unidas Podemos y PSOE apenas sumó 49, todas ellas pertenecientes al grupo presidido por Pablo Iglesias, ya que cabe recordar que los diputados socialistas no han registrado acción alguna en ninguna de las 52 circunscripciones.

Alicante, con 574, ocupa el segundo lugar gracias al dinamismo de la diputada del PP Macarena Montesinos de Miguel, que registró hasta 328 iniciativas parlamentarias. Los otros dos populares con representación en la Cámara Baja por la provincia alicantina sumaron 153 acciones. La tercera provincia de la Comunidad Valenciana, Castellón, sumó setenta iniciativas.

Seguida de Alicante se encuentra la provincia de Madrid con 396, de las cuales 147 correspondieron a los siete diputados del grupo parlamentario del PP. José Ignacio Echániz fue el parlamentario que más iniciativas presentó, con un total de 93. Tan solo cuatro menos que el PP presentó Ciudadanos. El tercer lugar lo ostenta Vox con 79 acciones. Unidas Podemos sumó 27.

Muy cerca de Madrid ha quedado Gerona con 374 iniciativas parlamentarias. Una provincia en la que cinco de sus seis diputados son de ideología independentista, con tres representantes de ERC y dos de JxCat. La práctica totalidad de las iniciativas fueron presentadas por el parlamentario Sergi Miquel i Valentí, de JxCat, con 356, que además fue el diputado del Hemiciclo más activo en la XIII Legislatura.

El quinto puesto lo ostenta Ourense. Los dos diputados del PP con representación en la provincia gallega, Ana Belén Vázquez Blanco (199) y Celso Luis Delgado Arce (126), han sumado un total de 325 iniciativas. Los dos parlamentarios restantes, pertenecientes al PSOE, no hicieron aumentar la cifra.

Ceuta, Lérida, Bizkaia, Melilla y Cuenca, las que menos presentaron

Entre las cinco circunscripciones apenas registraron 22 iniciativas parlamentarias, si bien es cierto que tres de dos de ellas, Ceuta y Melilla, cuentan con tan solo un representante en el Congreso de los Diputados, mientras que Cuenca con tres. Así las cosas, la única provincia que no registró actividad fue Ceuta, ya que el diputado socialista José Simón Marín no presentó ninguna, al igual que el resto de sus compañeros de grupo.

La provincia catalana de Lérida es la segunda con menor registro de actividad pese a sus cuatro representantes, tres de ellos independentistas. Los dos diputados de ERC presentaron 1 propuesta cada uno, mientras que el parlamentario de JxCat y del grupo socialista optaron por no registrar iniciativa alguna.

Más llamativa es la situación de Bizkaia, que pese a los ocho escaños que reparte en las elecciones, sus diputados tan solo registraron cinco iniciativas, tres de ellas por parte del PNV y las dos restantes por el parlamentario de Bildu Oskar Matute García de Jalón.

Seguido de la provincia vasca quedaría Melilla, cuyo único representante, perteneciente al PP, presentó seis iniciativas. El quinto lugar por la cola lo ostenta Cuenca, cuyos tres diputados presentaron nueve, todas ellas correspondientes a la popular María Jesús Bonilla Domínguez.

Provincias restantes por CCAA

Andalucía: Los 61 diputados que integran las ocho provincias de la comunidad andaluza, registraron un total de 674 iniciativas parlamentarias. Las provincias de Málaga, con 191, y Cádiz, con 143, sumaron más de la mitad con 334 acciones. La capital andaluza, Sevilla, registró un total de 93; 82 Córdoba; 68 Granada; 59 Almería; 23 Huelva y 15 Jaén. Fue la diputada de Unidas Podemos por la provincia de Málaga, Eva García Sempere, quien más iniciativas ha presentado en toda la región.

Aragón: Un total de trece diputados estaban en liza en la región. Zaragoza, con siete, sumó 48 iniciativas, 33 de las cuales pertenecen al diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez García. Una cifra que en la comunidad ningún diputado supera. Teruel y Huesca registraron veinte iniciativas cada una.

Asturias: Los siete diputados de la provincia registraron un total de 79 iniciativas, de las cuales más de la mitad corresponden a Sofía Fernández Castañón, de Unidas Podemos, que llegó a las 43.

Baleares: El diputado de Ciudadanos, Joan Mesquida Ferrando, fue quien presentó más iniciativas parlamentarias con un total de 34. Entre todas las formaciones sumaron 83 iniciativas.

Cantabria: Tan solo se registraron 24 iniciativas repartido entre los cinco escaños. El popular Diego Movellán Lombilla lideró la lista con 15 presentaciones.

Castilla-La Mancha: Además de la ya citada Cuenca, que registró nueve iniciativas, las cuatro restantes, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, sumaron 232. La que más fue la capital castellano-manchega, Toledo, que presentó 125 acciones parlamentarias, mayoritariamente por los dos escaños que ocupa el PP. El segundo lugar lo ocupa Guadalajara con 57; 28 Ciudad Real y 22 Albacete. La representante del PP por Toledo, Carmen Riolobos Regadera, fue la más activa de la región con un total de 57 iniciativas presentadas.

Castilla y León: Es la región con más circunscripciones electorales, nueve. Sus parlamentarios registraron 529 iniciativas. Soria, pese a contar con tan solo dos representantes en la Cámara Baja, fue la que más acciones presentó gracias a las 103 presentadas por el parlamentario del PP, Tomás Cabezón Casas, que fue además el diputado de la región castellano-leonesa que más activo se mostró en esta corta Legislatura. Solo tres menos se registraron en Ávila; 76 en Burgos; 74 en Salamanca; 45 en León; 42 en Palencia; 50 en Valladolid; 20 en Segovia y Zamora cierra el ranking con 19.

Cataluña: Gerona fue la más activa con 356 iniciativas y Lérida la que menos con dos. Barcelona es la segunda provincia que más escaños reparte en las elecciones con 32. Pese a su elevada representación, no está entre las provincias más activa. Sus parlamentarios registraron 211 iniciativas. Miriam Nogueras i Camero de JxCat y María Freixanet Mateo de Unidas Podemos, con 45 cada una, fueron las más dinámicas. Los seis parlamentarios de Tarragona presentaron 35.

Euskadi: Si Bizkaia apenas registró cinco iniciativas, muy diferente es la situación en Guipúzcoa, cuyos seis diputados generaron hasta 253 acciones parlamentarias, de las que 249 fueron presentadas por Jon Iñarritu García, diputado de Bildu. Fue el parlamentario vasco más activo. Álava fue el segundo territorio con más iniciativas presentadas, pero muy lejos de Guipúzcoa: 22.

Extremadura: Los seis diputados de Badajoz presentaron un total de 117 iniciativas, 89 de ellas registradas por la parlamentaria del PP Víctor Valentín Píriz Maya. Los cuatro representantes de Cáceres sumaron catorce iniciativas.

Galicia: Ourense se encuentra entre las cinco provincias con mayor actividad parlamentaria del país con 325, mientras que Coruña, Pontevedra y Lugo, pese a ostentar cifras más humildes, suman entre las tres 415.

Islas Canarias: Los quince diputados de sus dos circunscripciones, Tenerife y Las Palmas se han mostrado muy activos durante el mandato. Entre ambas han presentado un total de 333. 211 corresponden a Tenerife: La parlamentaria de Coalición Canaria, María Guadalupe González Taño, sumó las 128 acciones mientras que en Las Palmas fue una diputada del PP quien superó al resto, con 60 iniciativas. Un mérito que corresponde a María del Carmen Hernández Bento.

La Rioja: De las 25 iniciativas presentadas por sus 4 diputados, 20 pertenecen a la parlamentaria del PP Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.

Murcia: Los diez diputados electos en la región registraron 159 iniciativas, la mayoría presentadas por los dos representantes del PP, Isabel María Borrego Cortés con 71 y Teodoro García Egea con 55.

Navarra: La Comunidad Foral ha sido el territorio que ha acogido la unión entre el PP y Ciudadanos junto a UPN para concurrir a las elecciones generales del 28 de abril. Un experimento que les reportó dos diputados de los cinco que estaban en juego. Ambos parlamentarios presentaron cada uno 16 iniciativas (Carlos García Adanero y Sergio Sayas López).