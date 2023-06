El Consejo de Ministros prorroga el decreto anticrisis, incluida la rebaja del IVA a los alimentos esenciales

El Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, tiene previsto prorrogar el decreto anticrisis, el cual mantendrá la rebaja del IVA de los alimentos básicos y las ayudas al transporte público.

Dentro de las medidas para paliar los efectos de la inflación se encuentra la rebaja del IVA de ciertos alimentos. En concreto, continuará la supresión de dichos impuestos de huevos, leche, harinas, queso y frutas y verduras frescas, así como la reducción al 5% del aceite. Sin embargo, lo que no bajará es el impuesto a la carne y el pescado.

"Estamos pendientes de los datos de los precios en junio que no conoceremos hasta final de mes, pero si se ve que el precio de los alimentos sigue estando elevados, por eso creemos que se tiene que mantener, pero siempre vinculado a como vayan evolucionando los precios en los próximos meses", eran las palabras de Calviño anunciando la medida este lunes en la radio pública.

Los expertos no consideran adecuada la rebaja del IVA

Son medidas que los expertos, sin embargo, no consideran adecuadas. Francisco Cabrillo, catedrático de Economía y profesor en el IE Business School, destaca que "bajando el IVA no se bajan los precios". "Es una subvención, la gente paga menos al Estado, pero esta subvención se aplica a todo el mundo, a los que tienen mucho dinero y a los que tienen muy poco. Creo que no tienen mucho sentido, sobre todo en un país con un déficit presupuestario tan fuerte como el que tenemos", ha sentenciado el experto.

Otras medidas del decreto anticrisis

Una de las grandes incógnitas de los últimos meses es si va a seguir en vigor la bonificación al diésel de los transportistas, una medida que parece que no va a ser prorrogada, ya que las decisiones, según la ministra, tienen que ser ahora más "quirúrgicas". Lo que sí está previsto que se mantenga es el abono al transporte público hasta final de año.

Por otro lado, como ha adelantado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el decreto anticrisis incluirá una desgravación del IRPF del 15 % por la compra de vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025.

Visto lo ocurrido en las últimas semanas, no se descarta que haya algún anuncio sorpresa al final de la habitual reunión del Consejo de Ministros.