La tramitación del decreto de paternidad podría quedar anulada en el Congreso

El Gobierno se ha encontrado hoy con otro imprevisto en el camino de sus decretos sociales, lo que podría dejar en vía muerta la ampliación de los permisos de paternidad que tendrían que entrar en vigor el próximo 1 de abril. La Mesa del Congreso, a petición de Ciudadanos, ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que diluciden si ese “real decreto sobre medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, que así se llama, puede ser aprobado en la Diputación Permanente de la Cámara.

Y es que, según el portavoz de la formación naranja, Ignacio Prendes, ese texto del Gobierno modifica una ley orgánica, algo que fue prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional en una sentencia en la que anulaba algunos artículos de la reforma que Felipe González hizo de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial utilizando ese mismo camino.

Si los letrados determinan que hay visos de inconstitucionalidad, Ciudadanos solicitará entonces en la reunión de la Mesa prevista para mañana a las once, que no se tramite ese real-decreto del Gobierno. Y si esa petición es respaldada por la mayoría de ese órgano (fundamentalmente por el PP) el próximo 1 de abril no entraría en vigor la ampliación de los permisos de paternidad porque el real-decreto decaería.

El partido de Albert Rivera está dispuesto a asumir el costo electoral que ello pueda suponer, porque, según Prendes, “el mayor costo sería admitir que un Gobierno puede hacer lo que quiera con la cámara disuelta, y seguir con su propaganda desde a través del Consejo de Ministros”.

La Mesa ha decidido hoy además, que esos reales-decretos del Ejecutivo se puedan tramitar como proyectos de ley. ¿Y qué supone esto? Que, si así lo decide la mayoría de la Diputación Permanente, los grupos estarán facultados para presentar enmiendas al texto original del Gobierno, lo que podría alterar sus planes.

EL COSTE DE LA AMPLIACIÓN



La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, que recoge el decreto ley para la igualdad en el trabajo y que entrará en vigor el 1 de abril, supondrá este año un aumento del gasto para el Estado de 226 millones, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.

Así lo explica el Gobierno en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este texto y en la que presenta, de forma desglosada, el gasto que supondrá la implementación de esta medida a lo largo de los próximos años, cuando los permisos de maternidad y paternidad alcancen la total igualdad.