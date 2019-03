"No compares Extremadura con Cataluña": los memes del video viral de COPE

El pasado sábado, un equipo de COPE.es acudió a la manifestación independentista que tenía como objeto reivindicar el derecho a la autodeterminación de Cataluña y protestar contra el juicio del 'procés'. Los dos periodistas quisieron conocer los motivos por los que se manifestaban y las respuestas provocaron indignación y risas a partes iguales.

En dicho vídeo podemos ver cómo una joven dice que la autodeterminación es cosa de Cataluña y es evidente que si vota el resto de España va a salir que no. "Pero es una cuestión que económicamente afecta a todo el país", le dice el reportero de COPE.es. Una respuesta que deja sin palabras a la chica. "Ya... sí, pero... ahm...", se le escucha decir. Otro manifestante dice que los trenes de Cataluña "son una mierda". "Allí se llevan la chatarra que quitan de aquí", dice enfadado. El periodista de COPE le recuerda que Extremadura, por ejemplo, no cuenta tampoco con una flota de trenes de primera categoría. "En Extremadura no hay trenes tampoco. Pero no compares Extremadura con Cataluña", le responde con un tono de superioridad insultante. Un último independentista asegura también que la Constitución de 1978 es "anterior a Franco".

Desde su publicación el pasado sábado por la noche, el vídeo se ha vuelto viral y ha logrado decenas de miles de reproducciones, tanto en la web de COPE.es como en nuestro canal de Youtube. Y cuando algo se convierte en viral, no tardan en llegar los memes. Las redes sociales se han inundado de ellos como respuesta a algunas de las palabras de los manifestantes.

Algunos usuarios han propuesto crear camisetas con la ya célebre frase "No compares Extremadura con Cataluña"

Camiseta oficial de "no compares Extremadura con Cataluña" ya disponible pic.twitter.com/zdhYbtSYWU — Darth Vindican����️✌️���� (@DarthVindican21) 17 de marzo de 2019

Otra usuaria invita al mismo señor a ver un documental con el desmantelamiento ferroviario que sufren algunas provincias

A ver, al señor este que dice "no compares Extremadura con Cataluña", que se vea el 'Equipo de imitación' y se entere del desmantelamiento ferroviario que sufrimos algunas provincias pic.twitter.com/BkYALurYcJ — Leticia López Aguilar (@LetFG) 17 de marzo de 2019

Otro usuario de Youtube ha decidido grabarse con sus reacciones viendo el vídeo

El hashtag "Extremadura con Cataluña" fue TT durante la noche del sábado debido a la multitud de comentarios. Puedes leerlos todos aquí.