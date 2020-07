El último comentario de Garzón que provoca extrañeza en redes sociales

Aunque es uno de los ministros, de los 22 que componen el Gobierno de coalición PSOE-Podemos presidido por Pedro Sánchez, que menos presencia tiene, lo cierto y verdad es que cada vez que Alberto Garzón habla o realiza una publicación no deja indiferente a nadie.

Cuando aún tenemos en el recuerdo sus recientes declaraciones en las que echaba por tierra al sector turístico español, asegurando en sede parlamentaria que dicho sector es "estacional, precario y de bajo valor añadido", una palabras que le valieron enormes críticas y la petición de dimisión por parte de la Mesa del Turismo, hoy se ha descolgado con una publicación en su perfil oficial de la red social Twitter, que ha provocado la indignación generalizada de varios miles de tuiteteros.

El último comentario de Garzón que provoca auténtica extrañeza en redes sociales

El ministro de Consumo, y miembro de Podemos, ha compartido una publicación en la mañana de hoy miércoles, minutos antes de comenzar de iniciarse la comparecencia en el Congreso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para explicar los acuerdos adoptados en la Comisión Europea, en la que nos habla de “los tiburones”.

“Desde 2008 los tiburones han disminuido un 90% en el Mediterráneo. Esto no es “positivo”, pues el tiburón no sólo es inofensivo para el ser humano sino que es necesario para el ecosistema. Esto es un drama frente al que debemos reaccionar”, señala Garzón en su tuit, el cual, nada más ser publicado ha comenzado a recibir críticas en las redes, por lo que muchos consideran que es un comentario fuera de lugar, teniendo en cuenta el cargo de responsabilidad que ocupa y la actual situación por la que atraviesa nuestro país.

Desde 2008 los tiburones han disminuido un 90% en el Mediterráneo. Esto no es “positivo”, pues el tiburón no sólo es inofensivo para el ser humano sino que es necesario para el ecosistema. Esto es un drama frente al que debemos reaccionar: https://t.co/IpT26dSmqD — Alberto Garzón�� (@agarzon) July 29, 2020

​Las redes echan humo contra el tuit de Garzón

Y es que a la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, hay que unir la crisis laboral que ha provocado ya la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo sólo en el último trimestre, lo que sitúa la cifra total de desempleados en torno a los 7 millones de personas; las decenas de miles de trabajadores que aún no han cobrado los ERTE's desde el mes de marzo y estamos ya casi en agosto; los rebrotes incontrolados por todo el país, especialmente en Cataluña; las recomendaciones de numerosos países, como Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, etc., a sus ciudadanos para que no viajen a España de turismo ante los anteriormente citados rebrotes; un rescate por parte de la Unión Europea de 140.000 millones de euros, la mitad de los cuales habrá que devolver con intereses a base de recortes y subidas de impuestos; etc.

En eso gasta sus mañana el presunto ministro — CarlosPET (@CarlosPucholET) July 29, 2020

La población española ha disminuido un 0,1% por el COVID, esto no es “positivo”, pues la población española hay que protegerla y es necesaria para el país. Esto es un drama frente el que deberíamos reaccionar (y no le he leído nada al respecto). — Max Tena (@MaxTena1) July 29, 2020

Garzón, con 8 Millones de parados y la segunda ola de Covid-19 llamando a nuestra puerta, sólo se preocupa de lo importante



Es la prueba más clara de lo inútiles q son los ministerios de Podemos para los españoles#AdiósPodemos — �� PauBarbut �������� (@paubarbut07) July 29, 2020

Que deje de ver documentales y se ponga a trabajar, joder!! — Gonzalo Lasierra (@GonzaloLasierra) July 29, 2020

Le importaría centrarse en esto y dejar los tiburones para cuando tengamos trabajo? pic.twitter.com/wxnQupRkLh — Marta de Pedro ������ (@Martadpp) July 29, 2020

Que tal dedicarnos un poco al Ministerio ese, le doy ideas:

Prevención Covid:

Homologación mascarillas e hidrogeles ( cada uno vende lo q le da la gana)

Entornos seguros de consumo, incluido el turístico.

En fin dar algún valor ańadido a un ministerio de por si, inútil. — MemoriaHisterica® (@MemoriaHisteriK) July 29, 2020

Cada uno tiene una jerarquía de dramas... Hoy los tiburones van primero... Lo de la crisis económica que se avecina, el paro y, por su puesto, los fallecidos son minucias. — Cirate Dembel (@CirateD) July 29, 2020

Estos son sólo algunos de los temas que preocupan a los tuiteros, a tenor de las respuestas que ha recibido Garzón, que es también coordinador general de Izquierda Unida, a su desafortunada publicación que, si bien, está en todo su derecho, no parece el momento más adecuado, ni el lugar más idóneo para hacer esta valoración, como le dejan claro los internautas.

