PP y Coalición Canaria cierran un acuerdo para gobernar juntos en la comunidad

Coalición Canaria y el Partido Popular han cerrado este martes su acuerdo para conformar juntos el nuevo Gobierno de Canarias, un pacto al que podría sumarse mañana la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y al que también ofrecerán unirse a la Agrupación Socialista Gomera (ASG).



El acuerdo no establece aún la estructura de gobierno ni el reparto de cargos, más allá de las funciones de presidente y vicepresidente, que recaerán en Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, pero sí fija un reparto de áreas: Economía, Hacienda y Turismo las gestionará el PP, y Sanidad, Bienestar Social y Ordenación Territorial serán dirigidas por los nacionalistas.



También incluye un programa de gobierno sin compartimentos estancos. Al respecto, Manuel Domínguez ha remarcado que los dos partidos se toman como prioridades impulsar una reforma fiscal, aplicar un "cambio profundo" a la sanidad pública y sustituir la política "del cheque para todo y para todos" por medidas que ayuden a los canarios "a salir adelante por sí solos".



"Creo que los ciudadanos han castigado gobiernos de compartimentos estancos donde nadie sabe lo que hace. Aquí son importantes los problemas a los que nos vamos a enfrentar los próximos cuatro años. Y van a ser importantes los retos: estamos hablando de la crisis que parece que se vislumbra, de la absoluta inejecución y gestión en los fondos Next Generation, de las listas de espera, de la educación y la formación profesional...", ha abundado Fernando Clavijo.



La segunda y la tercera fuerza política en las elecciones del domingo 28 de mayo, CC y PP, respectivamente, suman por sí solas 34 de los 70 diputados del Parlamento canario (19+15), más de los que podía reunir en cualquier otro pacto el ganador de los comicios, el PSOE, con sus 23 escaños y los cinco de sus socios de Nueva Canarias.



Para lograr la mayoría absoluta, Clavijo y Domínguez cuentan con que se sumará a su acuerdo AHI -formación que hasta estas elecciones formaba parte de la estructura de CC-, que aportaría el escaño 35, y negocian obtener el apoyo del líder de ASG, Casimiro Curbelo, socio de gobierno de Ángel Víctor Torres en los últimos cuatro años, cuyos tres diputados harían que el Ejecutivo ya no dependiera en nada del partido que completa la Cámara autonómica, Vox (4 diputados).



"El PP y CC tenemos una hoja de ruta de hacia dónde queremos llevar a los canarios, conocemos los problemas. Canarias no está mejor que hace cuatro años, como se han empeñado en decir. Canarias está peor y nosotros conocemos los problemas y, junto con la sociedad civil organizada, vamos a tratar de poner las soluciones sin fórmulas mágicas y sin alharacas, ni desde luego aspavientos, pero con seriedad, gestión y, sobre todo, con compromiso", ha añadido Clavijo.



Clavijo y Domínguez confían en estampar formalmente su firma a este acuerdo en un acto que se celebrará a finales de esta semana.



El entendimiento entre los dos partidos dispone, además, que un diputado del PP presidirá el Parlamento de Canarias, aunque Manuel Domínguez ha insistido este martes en que, a día de hoy, no tiene "ninguna libreta azul con los nombres" de la persona que asumirá esa responsabilidad ni de los futuros consejeros del Gobierno.