Ciudadanos se compara con un icono de la lucha afroamericana y las redes estallan contra ellos

Ciudadanos ha comparado su participación en la Orgullo de Madrid con la lucha de las libertades en Estados Unidos y los movimientos sociales afroamericanos de mitad del siglo XX. El senador por Cádiz de la formación naranja, Carlos Pérez, ha destacado similitudes entre los abucheos y pitidos recibidos por Inés Arrimadas en la capital y la rebeldía de Rosa Parks de no levantarse en un autobús para sentarse en el espacio reservado para negros en 1955.

Pérez escribía en su cuenta personal de Twitter: “En 1955 #RosaParks se negó a cederle su asiento a un blanco. En 2019 @CiudadanosCs nos negamos a cederle el #Orgullo a los totalitarios. La lucha por los derechos civiles va en nuestro ADN. #AlOrgulloVamos #AlOrgulloIremos”.

Las respuestas no se han hecho esperar y el nombre de Rosa Parks se ha convertido en tendencia en la red social tras el aluvión de comentarios de usuarios muy enfadados con el mensaje del senador de Ciudadanos. Algunos le acusan de pactar con quienes boicotearían la lucha de Parks, o directamente de hacer políticas que irían en contra de las ideas por las que luchaba la activista afroamericana.

¿Os acordáis de cuando el pasajero que exigió levantarse de su asiento a Rosa Parks fue después a hacerse la foto con ella en la manifestación y como no le dejaron la llamó fascista?

No tenéis vergüenza. Rosa Parks luchó contra la segregación racial, vosotros no teníais nada que reivindicar el sábado.



Si queráis participar en la manifestación lo teníais muy fácil, no pactar con nazis y firmar el manifiesto como si hicieron PSOE, Podemos y Más Madrid. https://t.co/tUxeSZW8fL